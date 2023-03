TESLA - Aktie bisher voll im Fahrplan

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 197,580 $ (Nasdaq)

Nachdem eine bärische Korrekturphase im September letzten Jahres am Zwischenhoch bei 313,80 USD beendet worden war, brach der Kurs der Tesla-Aktie weitere gut 207 USD ein und erreichte so das 100 %-Projektionsziel der Crashphase seit dem Allzeithoch bei 106,16 USD.

Bei 101,81 USD markierte der Wert ein Tief, dem ein fulminanter, in seiner Wucht so von mir nicht erwarteter Anstieg an das Kurszielgebiet bei 215,59 bis 217,85 USD folgte. Dort setzte Mitte Februar eine zunächst flaggenförmige Korrektur ein, die sich im März kurz beschleunigte und dennoch am Support bei 162,78 USD gestoppt werden konnte. Damit verhinderten die Bullen ein Verkaufssignal und leiteten den nächsten Anstieg ein.

TESLA - Über 220,00 USD kommt Freude auf

Dieser erreicht aktuell die kurzfristige Abwärtstrendlinie und hätte über 199,00 USD ein weiteres Aufwärtsziel bei 212,00 USD. Spätestens hier stellt sich dann die Frage, ob der Anstieg noch Teil der Erholung seit Anfang Januar ist - in diesem Fall könnte die Erholung dort bzw. darüber bei ca. 220,00 USD enden und das Märztief wieder angelaufen werden.

Oder ob seit dem Tief bei 163,91 USD ein zweiter großer Aufwärtsimpuls läuft. Dann dürfte die Aktie die 220,00-USD-Marke schnell hinter sich lassen und bis 232,00 - 237,39 USD steigen. Darüber lägen weitere Ziele bei 252,00 und 265,00 USD.

Nachdem beide bullischen Varianten darauf fußen, dass bei 163,91 USD ein neuer Aufwärtstrend begonnen hat, wäre schon die Neutralisierung des Anstiegs ein Schlag ins Kontor der Käuferseite. Dies wäre bei einem Rücksetzer unter 184,00 EUR der Fall. Damit gibt es auf der Unterseite wenig Platz für Korrekturen. Spätestens bei einem Bruch der 176,35-USD-Marke müssten die Bullen dann schon um die Verteidigung von 162,78 - 163,91 USD kämpfen und so einen Einbruch bis 145,00 USD verhindern.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)