Nemetschek: Der Gewinner im MDax

Anfang November 2021 markierte Nemetschek bei 116,15 Euro seinen vorläufig letzten Höhepunkt, nach der steilen Rallye der Vormonate ging es dann in eine saubere Konsolidierung abwärts. Bis Ende November letzten Jahres fiel das Papier schließlich auf 42,78 Euro zurück, aber bereits zuvor hat eine volatile Stabilisierungsphase begonnen. Diese nutzen Händler geschickt aus und trieben die Aktien im weiteren Verlauf über den EMA 200 auf 59,00 Euro aufwärts. Zeitgleich konnte auch ein Horizontalwiderstand der letzten Jahre geknackt werden, was zusätzliches Aufwärtspotenzial entfaltet hat. Mittelfristig ausgerichtete Händler könnten in den kommenden Monaten bei gleichbleibender Tendenz voll auf ihre Kosten kommen.

Rounding Bottom ausgebildet

Solange Nemetschek oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts notiert, sind weitere Anstiegschancen zunächst an 60,20 und darüber in den Bereich von 63,90 Euro durchaus sehr wahrscheinlich. Mittelfristig könnte darüber der Bereich um 68,14 Euro angesteuert werden, hierfür bedarf es jedoch deutlich mehr Zeit. Unterhalb von 52,00 Euro würde die Aktie dagegen Gefahr laufen, den kürzlich ausgebildeten Boden noch einmal einem ausgiebigen Test zu unterziehen, Abschläge auf 48,92 und darunter sogar 46,61 Euro blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.