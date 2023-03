Stühlerücken im Aufsichtsrat von Kion

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Gabelstaplerhersteller Kion wird der Aufsichtsrat in Teilen neu besetzt. Der bisherige Vorsitzende des Prüfungsausschusses Hans Peter Ring soll nach der Hauptversammlung am 17. Mai neuer Chefkontrolleur werden, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Michael Macht will sich nach vier Jahren aus dem Gremium zurückziehen. Seine übrigen Mandate seien zeitlich nicht mehr mit der Arbeit im Kion-Aufsichtsrat in Einklang zu bringen, sagte der ehemalige Chef der Porsche AG .

"Die Neubesetzungen des Vorstands sind zukunftssicher abgeschlossen, und das Unternehmen verfügt über eine resiliente Wachstumsstrategie, die sich auch in der aktuellen Phase geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sehr gut bewährt", resümierte Macht. Kion hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Unter anderem fehlte monatelang ein Finanzchef. Der erst seit Januar 2022 amtierende Chef Rob Smith übernahm die Ressortverantwortung deshalb übergangsweise, während Lieferkettenprobleme, hohe Energiekosten und interne Ineffizienzen das Unternehmen auch operativ vor Probleme stellte.

Der neue Aufsichtsratschef Ring gehört dem Kion-Gremium als unabhängiger Anteilseigner-Vertreter seit Mitte 2013 an. Er war früher Finanzchef von Airbus . Außerdem soll Nicolas Peter in den Aufsichtsrat von Kion rücken und den Prüfungsausschussvorsitz von Ring übernehmen. Er ist noch Finanzchef bei BMW , wird diesen Posten im Mai aber abgeben./lew/jha/