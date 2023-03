WDH:/AKTIE IM FOKUS: Nemetschek steigen zweistellig - Langfristchance Abomodell

(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Nemetschek sind am Donnerstag mit gut 12 Prozent Kursplus auf das höchste Niveau seit Mitte September des Vorjahres geklettert. Analyst Chandramouli Sriraman vom Investmenthaus Stifel sprach in einer ersten Reaktion auf Signale für das Geschäftsjahr 2024 von zunehmendem Vertrauen in den Erfolg des Bausoftwarespezialisten mit der Umstellung auf ein Abomodell. Auch Warburg-Experte Andreas Wolf sieht das Abomodell langfristig positiv und "klar wertsteigernd". Der Anlauf bremse aber 2023 zunächst einmal das Wachstum.

2023 haben die Nemetschek-Aktien nun um knapp ein Viertel zugelegt./ag/mis

