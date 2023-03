Werneke: Warnstreik wird 'massive' Auswirkungen haben

BERLIN (dpa-AFX) - Der großangelegte Verkehrsstreik an diesem Montag wird nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi umfassend zu spüren sein. "Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben", sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Donnerstag in Berlin. So seien im Verdi-Organisationsbereich die Beschäftigten an allen deutschen Verkehrsflughäfen außer Berlin zum Ausstand aufgerufen. In Folge des Arbeitskampfes werde der Luftverkehr im gesamten Zeitraum eingeschränkt sein.

Zu Einschränkungen werde es auch im Bereich des Schiffsverkehrs kommen, so Werneke. Da die Beschäftigten der Autobahngesellschaften des Bundes ebenfalls zum Ausstand aufgerufen seien, werde es im Bereich von Tunnelverbindungen zu Einschränkungen kommen.

Im Nahverkehr sind laut Werneke Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Rheinland-Pfalz und weiten Teilen Bayerns von dem Warnstreik betroffen. Der Arbeitskampf beginnt in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0 Uhr und endet am 27. März um 24 Uhr./maa/DP/stw