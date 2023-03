RWE - Verkaufswelle hat großes Konsolidierungsdreieck aufgebrochen

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 37,960 € (XETRA)

Im Mai, August und September letzten Jahres, sowie nach einem weiteren Anlauf im Januar dieses Jahres ist es denn nicht gelungen, das Kurszielgebiet um knapp 44,00 EUR zu durchbrechen und damit den 2015 bei 9,12 EUR begonnenen Erholungstrend fortsetzen. Damit entstand in den letzten Monaten ein bärisches Dreifachhoch, das zugleich die Oberseite eines ansteigenden Dreiecks bildet.

Diese gewaltige Kursformation wurde Mitte März parallel zur Veröffentlichung der Jahreszahlen mit dem Bruch des früheren Hochs bei 38,65 EUR nach unten verlassen und damit ein Verkaufssignal generiert. In den kommenden Wochen dürfte die Aktie also - sofern sie unter der 40,00-EUR-Marke verbleibt - weiter Boden verlieren und an das Zwischentief bei 36,05 EUR fallen. Darunter wäre ein Angriff auf den zentralen Supportbereich bei 34,40 bis 34,83 EUR zu erwarten. Dort könnte eine große Erholung beginnen. Eine Erholung wäre aktuell dagegen erst bei einem Anstieg über 40,00 EUR möglich, könnte allerdings schon bei 42,60 EUR enden.

Abgaben unter 34,40 EUR würden dagegen schon zu einem Einbruch auf 29,67 EUR und die dort verlaufende langfristige Aufwärtstrendlinie führen.

