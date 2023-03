DAX wieder über 15.000 Punkten

Der DAX legte zu Wochenbeginn ordentlich zu und gewann rund 1,1 Prozent auf 15.128 Punkte, nachdem er am vergangenen Freitag wegen Sorgen im Bankensektor und der Geldpolitik um 1,7 Prozent abgesackt war. Im Zuge der Erholung an den Aktienmärkten legten auch Energietitel zu, Brent Crude Öl verteuert sich auf über 78 Dollar je Fass.

Getragen wurde der Aufschwung auf dem Frankfurter Parkett unter anderem durch eine erneut gestiegene Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor legte das ifo-Geschäftsklima überraschend deutlich zu. Es ist nun der fünfte Anstieg des Konjunkturbarometers in Folge.

Die Rückkehr über das Niveau von 15.000 Punkte könnte dem DAX für die nächsten Tage noch weitere Luft auf der Oberseite verschaffen, denkbar wäre oberhalb von 15.200 Punkten ein Anstieg an 15.298 Punkte und darüber in den Bereich von 15.435 Zählern. Spätestens ab 15.542 Punkten sollten sich Investoren auf erneute Abschläge gefasst machen.

Geht es dagegen unter 14.818 Zähler talwärts, müssten noch einmal die Vorwochentiefs um 14.458 Punkten und der EMA 200 als Unterstützung einspringen. Kurzfristig sind die Sorgen der Anleger allerdings geringer geworden, sodass durchaus nun weitere Gewinne an den Aktienmärkten folgen dürften.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit der BoJ-Kernrate Verbraucherpreise per Februar veröffentlicht, erst am späten Nachmittag stoßen die USA ab 14:30 Uhr mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo für Waren aus Februar, Großhandelslagerbeständen (vorläufig) und um 14:55 Uhr den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu. Der Case-Schiller- und der FHFA-Hauspreisindex aus Januar stehen um 15:00 Uhr zum Abruf bereit.