Commerzbank: EMA 200 stützt

Dabei hat das DAX-Unternehmen erst kürzlich seine operativen Ziele zum Ende der Restrukturierungen bekräftigt und setzt sich ein operatives Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro im Jahr 2024 als Ziel. Hierbei hat das Geldinstitut in einer Zwischenmitteilung aus November 2022 sein Ergebnisziel sogar noch erhöht.

Ein Blick auf den Chart spiegelt dies zwar nicht unbedingt wider, allerdings muss an dieser Stelle auch ein seit Mai 2020 intakter Aufwärtstrend genannt werden. Auch verhalf der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie nach dem Crash der letzten Tage zu einer Stabilisierung um 9,45 Euro. Aber erst wenn es gelingt den längerfristigen Abwärtstrend zu überwinden, dürften die Beben in der Bankenbranche vollständig verdaut sein.

Aktie berappelt sich

Eine Prognose auf Sicht der nächsten Tage mit Aufwärtspotenzial an 10,59 und darüber in den Bereich von grob 10,86 Euro ergibt sich erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg mindestens über 10,07 Euro. Um längerfristige Kaufsignale mit Zielen um 13,82 und womöglich noch 17,97 Euro zu aktivieren, müssen unbedingt die Jahreshochs um 12,00 Euro sowie der längerfristige Abwärtstrend überwunden werden. Auf der Unterseite ist die Aktie dagegen vergleichsweise gut abgesichert, erst unterhalb von 8,00 Euro dürfte größeres Ungemach mit entsprechendem Abwärtspotenzial an 6,83 Euro drohen.