EQS-News: R-LOGITECH: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleihe

R-LOGITECH: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu



29.03.2023 / 13:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R-LOGITECH: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu



Monaco, 29. März 2023 – Die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) der R-LOGITECH S.A.M. in Frankfurt am Main hat mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen, die Laufzeit der Anleihe 2018/2023 bis zum 24. Juni 2024 zu verlängern mit der Möglichkeit weiterer Laufzeitverlängerungen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (Zustimmung von 97,06 %), und gleichzeitig den Kupon zunächst um 1,75 Prozentpunkte auf 10,25 % p.a. zu erhöhen (Zustimmung von 97,06 %). Zusätzlich wurden die Anpassung der vorzeitigen Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (Zustimmung von 97,06 %), die Gewährung von Sicherheiten (Zustimmung von 99,88 %) sowie zusätzliche Verpflichtungen (Zustimmung von 99,83 %) beschlossen. Darüber hinaus wurde die MR Treuhand GmbH, München, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Tobias Moser, zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt (Zustimmung von 99,95 %).



Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 186,97 Mio. Euro waren Anleihen im Nominalwert von 74,416 Mio. Euro vertreten, was einer Präsenz von 39,80 % entsprach und damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag.



Über die R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik.



Für weitere Informationen:

Brunswick

Patrick Handley, Tom Pigott

+44 (0) 20 7404 5959



Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 (0) 89 8896906 25

linh.chung@better-orange.de