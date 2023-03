IVU erhöht die Dividende

Die IVU Traffic Technologies AG (ISIN: DE0007448508) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,24 Euro je Aktie vorschlagen, wie der Konzern am Mittwoch bei Vorlage der Geschäftszahlen mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 16,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,42 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 25. Mai 2023 statt.

Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre 0,22 Euro Dividende. 2015 wurde erstmals eine Dividende (0,05 Euro) ausgeschüttet. Der Konzern steigerte den Umsatz im Jahr 2022 um 10,1 Prozent auf 113,2 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei 14,9 Mio. Euro nach 13,9 Mio. Euro im Jahr zuvor. Der Konzernüberschuss kletterte um 0,8 Prozent auf 10,1 Mio. Euro. Der Konzernumsatz soll nach aktuellem Stand im Jahr 2023 auf über 120 Mio. Euro klettern und es wird derzeit für 2023 ein Betriebsergebnis (EBIT) von über 15 Mio. Euro erwartet.

Die IVU Traffic Technologies AG entwickelt IT-Lösungen für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr und die Transportlogistik. Die Firma wurde 1976 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2000. Sitz des Unternehmens ist Berlin.

Redaktion MyDividends.de