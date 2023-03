EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Anpassung des Geschäftsergebnisses 2022 aufgrund einer Neubewertung der Beteiligung an der nextmarkets AG /Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Anpassung des Geschäftsergebnisses 2022 aufgrund einer Neubewertung der Beteiligung an der nextmarkets AG /Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022



30.03.2023 / 16:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Gräfelfing, 30. März 2022. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG gibt bekannt, dass sich noch einmal Änderungen an dem von ihr am 26. Januar 2023 veröffentlichten vorläufigen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 ergeben. Hintergrund ist, dass die die nextmarkets AG, an der mwb als Aktionär mit ca. 1 % beteiligt ist, ihre eigene Geschäftstätigkeit einstellen und das Unternehmen liquidieren wird. Auf Basis der von der nextmarkets AG zur Verfügung gestellten Informationen und ersten vorläufigen Bewertungen ist es unsicher, in welchem Umfang im Rahmen dieser Liquidation, Erlöse an die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Aktionärin fließen werden. Aus diesem Grund hat die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG sich entschlossen, die Beteiligung an der nextmarkets AG vorsichtshalber in vollem Umfang von EUR 751.615 mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 abzuschreiben. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG daher nunmehr für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von TEUR 2.464 sowie einen Jahresüberschusses von TEUR 1.410.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG heute beschlossen, der für den 21. Juli 2023 geplanten Hauptversammlung vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von TEUR 11.071 eine Dividende zwischen EUR 0,15 und EUR 0,20 je dividendenberechtigter Aktie (Vorjahr: EUR 1,40 je dividendenberechtigter Aktie) auszuschütten.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 ist noch nicht testiert und noch nicht festgestellt. Der Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat diesen Dividendenvorschlag vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage durch den Krieg in der Ukraine unter den Aspekten Liquidität und Kapitalausstattung des Unternehmens sorgfältig abgewogen.



Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 sowie die Festlegung des konkreten Gewinnverwendungsvorschlags an die Hauptversammlung ist - nach Abschluss der Prüfung durch den Abschlussprüfer - in der voraussichtlich am 24. Mai 2023 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrats geplant.

Kontakt:mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AGCarsten BokelmannVorstandRottenbucher Straße 2882166 GräfelfingTel.: 089/85 85 2-0Fax: 089/85 85 2-505E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com