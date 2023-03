EQS-News: ENERPARC veräußert 193 MWp-Photovoltaik-Portfolio in Australien

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

ENERPARC veräußert 193 MWp-Photovoltaik-Portfolio in Australien



30.03.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Enerparc Australia Pty Ltd, Teil der ENERPARC-Gruppe, einem der führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen, veräußert 193 MWp seines australischen PV-Portfolios an Ingka Investments, den Investmentarm der Ingka-Gruppe. Capcora, eine deutsche Finance und M&A-Advisory Boutique, hat ENERPARC als exklusiver Financial Advisor bei der Transaktion begleitet.



Das Portfolio umfasst drei Freiflächensolar-Projekte in New South Wales, darunter zwei in Betrieb befindliche PV-Parks in Peak Hill und Trundle in der Nähe von Parkes im mittleren Westen von New South Wales mit einer Gesamtkapazität von 13,3 MWp sowie einen dritten PV-Park mit einer Leistung von 180 MWp, der sich derzeit in der Entwicklung befindet und voraussichtlich ab Ende 2025 Strom produzieren wird. Die Gesamtproduktion der drei Solarparks wird etwa 340 GWh pro Jahr betragen, was dem Stromverbrauch von etwa 65.000 australischen Haushalten entspricht.



ENERPARC ist seit 2017 in Australien mit einem engagierten Team und einem eigenen Büro in Sydney aktiv. Das ENERPARC-Team entwickelt mehrere Projekte in Australien, die sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden.

In Australien gewinnt der Verkauf von Projekten neben dem Aufbau des globalen IPP-Portfolios zunehmend an Bedeutung.



Das veräußerte Anlagenportfolio umfasst die ersten operativen Projekte von ENERPARC in Australien und mit ca. 180 MWp die bisher größte Entwicklung des lokalen Teams. Dieser Verkauf ist Teil der wachsenden Zahl von Großprojekten in dem Land, in dem die kumulierte installierte Solarkapazität allein im Jahr 2022 um 20 % gestiegen ist. Die Installationen im Jahr 2022 betragen bereits mehr als 5 GWp betragen, so dass sich die in Australien installierte Solarkapazität nun bereits auf insgesamt 31,4 GWp beläuft.



"Wir sind stolz darauf, dieses Solar-Portfolio in Australien an einen ehrgeizigen und renommierten Investor verkauft zu haben, was einen tollen Erfolg für ENERPARC darstellt. Dieser Verkauf ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres engagierten Teams und die Qualität unserer Projekte, und wir freuen uns, dass diese Partnerschaft positive Auswirkungen auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Australien hat. Wir setzen uns weiterhin für die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Energielösungen in Australien ein und freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere Projekte aus unserer Pipeline voranzutreiben", sagte Benjamin Hannig, Geschäftsführer von Enerparc Australia.



"Wir freuen uns, diese wichtige Initiative zur Förderung des Verbrauchs von Strom aus Erneuerbaren Energien in Australien ankündigen zu können und erneut mit ENERPARC zusammenzuarbeiten, um unsere Energieproduktion in der Region Asien und Pazifik zu beschleunigen. Mit unseren eigenen Solarparks [und Windparks] wollen wir Erneuerbare Energien in der gesamten IKEA-Wertschöpfungskette und darüber hinaus verfügbar machen", sagt Peter van der Poel, Geschäftsführer von Ingka Investments.



"Wir freuen uns, dass wir erneut mit dem Team von ENERPARC zusammenarbeiten konnten. Dieser Verkauf stellt einen wichtigen Meilenstein sowohl für ENERPARC als auch für ihre Aktivitäten in Australien dar, und wir freuen uns, ENERPARC auch bei ihren kommenden M&A-Transaktionen in diesem Markt zu unterstützen", fügt Jochen Magerfleisch, Managing Partner bei Capcora, hinzu.



ENERPARC wurde von Osborne Clarke als Rechtsberater und UL als technischer Berater beraten, während Capcora als M&A-Berater auf der Verkaufsseite fungierte.



Über ENERPARC

Der international agierende Spezialist für Solarkraftwerke im Megawatt-Segment ist als Entwickler, Errichter, Betreiber und Investor von solaren Großkraftwerken aktiv. Die 2008 in Hamburg gegründete Firma beschäftigt heute über 400 Mitarbeiter und ist neben ihrem Kernmarkt Deutschland auch in Spanien, Frankreich, Portugal, Indien und Australien aktiv. In den letzten Jahren hat ENERPARC weltweit mehr als 600 Solaranlagen mit einer Leistung von über 4.100 Megawatt erfolgreich ans Netz gebracht – 3.000 Megawatt davon mit eigenen Solar-Kraftwerken – und ist zu einem der größten unabhängigen Stromproduzenten für Solarenergie in Europa aufgestiegen.

Enerparc Australia Pty Ltd ist Teil der ENERPARC Gruppe mit Sitz in Sydney, Australien.

www.enerparc.de



Über die Ingka Gruppe

Der Ingka Konzern (Ingka Holding B.V. und ihre kontrollierten Einheiten) ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEA-Verkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter IKEA Systems B.V. besitzt. Der Ingka Konzern besteht aus drei Geschäftsbereichen: IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka Centres. Er ist der weltweit größte Einrichtungseinzelhändler und betreibt 378 Einrichtungshäuser in 30 Ländern. Im Geschäftsjahr 2020 besuchten insgesamt 825 Millionen Menschen die IKEA Einrichtungshäuser und 4 Milliarden Menschen informierten sich auf unserer Website www.IKEA.com. Der Ingka Konzern betreibt Geschäfte mit der Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen, indem er formschöne, funktionsgerechte und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände zu Preisen anbietet, die so günstig sind, dass möglichst viele Menschen sie sich leisten können.

www.Ingka.com



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com



Pressekontakt ENERPARC (Australien):

Benjamin Hannig

Managing Director Enerparc Australia

Tel.:

E-Mail:

Pressekontakt ENERPARC (Europa):

Katharina Schmalz

Head of Marketing & Communications

E-Mail:



Pressekontakt Ingka Group:

Media Relations

Tel.: +46 70 993 6376

E-Mail:



Pressekontakt Capcora GmbH:

Jochen Magerfleisch

Managing Partner

Tel.:

E-Mail:

