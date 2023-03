IRW-News: Moderna Inc.: Moderna finalisiert Abkommen mit Regierung von Republik Kenia hinsichtlich Errichtung von mRNA-Fertigungsanlage

IRW-PRESS: Moderna Inc.: Moderna finalisiert Abkommen mit Regierung von Republik Kenia hinsichtlich Errichtung von mRNA-Fertigungsanlage

- Anlage soll Kenia und afrikanischem Kontinent Zugang zu mRNA-Impfstoffen verschaffen, Gesundheitssicherheit gewährleisten und auf globalem Engagement von Moderna in Bereich von öffentlicher Gesundheit aufbauen

- Anlage wird in der Lage sein, bis zu 500 Mio. Dosen pro Jahr zu produzieren

Cambridge (Massachusetts) und Nairobi (Kenia), Accesswire, 30. März 2023. Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA), ein Biotechnologieunternehmen, das auf dem Gebiet der Boten-RNA- (mRNA)-Therapeutika und -Impfstoffe Pionierarbeit leistet, und die Regierung der Republik Kenia haben ein Abkommen hinsichtlich der Errichtung einer mRNA-Fertigungsanlage in der Republik Kenia finalisiert. Dies wird die erste mRNA-Fertigungsanlage des Unternehmens in Afrika sein.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Regierung der Republik Kenia wird Moderna eine hochmoderne mRNA-Anlage in Kenia errichten, in der jedes Jahr bis zu 500 Millionen Impfstoffdosen hergestellt werden können. Das Unternehmen geht davon aus, dass die neue Anlage die Herstellung von Wirkstoffen und Arzneimitteln für Kenia und den afrikanischen Kontinent ermöglichen wird. Darüber hinaus wird diese Anlage über Kapazitäten für Krankheitswellen verfügen, um auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf dem Kontinent und in allen Teilen der Welt rasch reagieren zu können.

Die Finalisierung unseres Abkommens mit der Regierung der Republik Kenia ist ein Eckpfeiler unserer globalen Strategie im Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit der wir den Menschen in Afrika mRNA-Innovationen in Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf, wie etwa akute Atemwegsinfektionen, hartnäckige Infektionskrankheiten wie HIV oder Ausbruchsgefahren wie Zika und Ebola, zur Verfügung stellen, sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. Dies verdeutlicht auch unser Vertrauen in das Investitionsklima in Kenia und die Bedeutung des Einsatzes der mRNA-Technologie, um die Sicherheit im Gesundheitswesen in Afrika zu verbessern. Wir danken auch der US-Botschafterin in Kenia, Meg Whitman sowie Samantha Power in ihrer Rolle als Administratorin der United States Agency for International Development für ihre großartige Unterstützung dieses Projekts.

Wir freuen uns über diesen Meilenstein, der unser Bestreben als Regierung verdeutlicht, unser Wirtschaftsmodell zur Erleichterung von Investitionen aufrechtzuerhalten, die nicht nur Kenia, sondern dem gesamten afrikanischen Kontinent dienen. Meine Regierung ist bestrebt, diese Investition als wichtiges Signal an die Investment-Community zu unterstützen, dass Kenia offen für Geschäfte ist, sagte Präsident William Ruto.

Diese Investition schafft jene Dynamik, um das jährliche Ziel von 10 Milliarden $ im Rahmen der Fertigungsvision 20 by 30 der Regierung zu erreichen, wobei der Plan darin besteht, den Beitrag der Fertigung am BIP von momentan 7 auf 20 % im Jahr 2030 zu erhöhen, sagte der kenianische Kabinettssekretär für Investitionen, Handel und Industrie, Moses Kuria.

Die kenianische Regierung hat sich für eine beschleunigte Investitionsagenda eingesetzt, um die ausländischen Direktinvestitionen von zurzeit 448 Millionen $ auf 10 Milliarden $ pro Jahr zu steigern, wodurch das Ziel des Landes die ehrgeizigste Agenda des Kontinents ist, um Investitionen anzuziehen, die die Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglichen. Die Investition von Moderna verdeutlicht das Vertrauen in das Geschäftsumfeld in Kenia und die Bereitschaft, ausländische und lokale Investitionen im Gesundheitssektor zu unterstützen, sowie das kontinuierliche Engagement von Moderna für die globale öffentliche Gesundheit. Moderna wird unter dem Status einer Sonderwirtschaftszone (SWZ) tätig sein, was bedeutet, dass Kenia sein Hauptaugenmerk immer mehr auf das SWZ-Programm als Schlüssel für das Wirtschaftswachstum richten wird.

Mit diesem Abkommen hat sich Moderna verpflichtet, mRNA-Fertigungsanlagen in Kenia, den USA, Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich zu errichten und somit die Gesundheitssicherheit in allen Teilen der Welt zu fördern. Moderna hat über ein Jahrzehnt damit verbracht, seine mRNA-Plattform zu verfeinern, um das Tempo und den Erfolg von mRNA-Arzneimitteln zu beschleunigen. Die Schnelligkeit, der Umfang und die Flexibilität der mRNA-Plattform von Moderna eignen sich in einzigartiger Weise für die rasche Reaktion auf schwere internationale Epidemien, die allgemein als Krankheit X bezeichnet werden.[i]

Moderna ist bestrebt, bis 2025 ein Portfolio an 15 Impfstoffprogrammen gegen aufkommende oder vernachlässigte Infektionskrankheiten in klinische Studien zu bringen und dabei Impfstoffe gegen aktuelle Krankheiten mit beträchtlichen Auswirkungen auf Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie Impfstoffe zur Vorbereitung auf die Krankheit X weiterzuentwickeln. Moderna wird die Entwicklung von Impfstoffen gegen Krankheitserreger, die als anhaltende globale Gesundheitsbedrohungen identifiziert wurden, einschließlich HIV, Tuberkulose (TB) und Malaria, vernachlässigte Tropenkrankheiten sowie die vorrangigen Erreger der Weltgesundheitsorganisation und der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations priorisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.modernatx.com/responsibility/our-commitment.

Über Moderna

In den mehr als zehn Jahren seit ihrer Gründung hat sich die Firma Moderna von einem Forschungsunternehmen für die Entwicklung von Programmen im Bereich der Boten-RNA (mRNA) zu einem Unternehmen gewandelt, das mit einem vielfältigen klinischen Portfolio von Impfstoffen und Therapeutika in sieben Modalitäten, einem breiten Portfolio an geistigem Eigentum und einer integrierten Produktionsanlage, die eine rasche Produktion im Großmaßstab für den klinischen als auch für den kommerziellen Bereich ermöglicht, aufwarten kann. Moderna unterhält Allianzen mit zahlreichen Regierungs- und Wirtschaftspartnern im In- und Ausland, was sowohl die Verfolgung bahnbrechender wissenschaftlicher Arbeiten als auch die rasche Skalierung der Produktion ermöglicht hat. In jüngerer Zeit konnte Moderna mit seinen gebündelten Kompetenzen die Zulassung eines der frühesten und wirksamsten Impfstoffe gegen die COVID-Pandemie erwirken.

Modernas mRNA-Plattform basiert auf den kontinuierlichen Fortschritten in der Grundlagenforschung und der angewandten Wissenschaft auf dem Gebiet der mRNA sowie in der Verabreichungstechnologie und Herstellung und hat auch die Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen für Infektionskrankheiten, Immunonkologie, seltene Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen ermöglicht. Moderna wurde von der Fachzeitschrift Science in den letzten sieben Jahren immer wieder als einer der Top-Arbeitgeber im Bereich Biopharma genannt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.modernatx.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung, einschließlich Aussagen über: die Pläne des Unternehmens, eine mRNA-Produktionsanlage in Kenia zu errichten; die erwartete Kapazität und Leistung dieser Anlage; die Fähigkeit der Anlage, auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu reagieren; das Bestreben von Moderna, Behandlungen oder Impfstoffe gegen HIV, Zika, Ebola und andere Krankheitserreger im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu entwickeln; die Fähigkeit der mRNA-Plattform von Moderna, auf künftige Epidemien zu reagieren; ausländische Investitionen in den Gesundheitssektor in Kenia; die Vorteile der Geschäftstätigkeit in einer kenianischen Sonderwirtschaftszone; und die Pläne von Moderna, Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und Australien zu errichten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie wird, kann, sollte, könnte, erwartet, beabsichtigt, plant, strebt an, sieht voraus, glaubt, schätzt, sagt voraus, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind weder Versprechen noch Garantien, und Sie sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren beinhalten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Moderna liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem auch jene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresbericht von Moderna auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beschrieben sind, sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Moderna bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), die auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov eingesehen werden können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Moderna jegliche Absicht oder Verantwortung ab, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von Moderna und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung.

Ansprechpartner bei Moderna:

Medien:

Luke Mircea Willats

Senior Director, Corporate Communications

Luke.Mirceawillats@modernatx.com

Investoren:

Lavina Talukdar

Senior Vice President & Head of Investor Relations

617-209-5834

Lavina.Talukdar@modernatx.com

[i] Krankheit X wurde von der WHO benannt, um dem Wissen Rechnung zu tragen, dass eine ernste internationale Epidemie durch einen Erreger verursacht werden könnte, von dem derzeit nicht bekannt ist, dass er menschliche Krankheiten verursacht. https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts

Quelle: Moderna, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69909

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69909&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US60770K1079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.