United Internet hält die Dividende stabil

Die im MDAX gelistete United Internet AG (ISIN: DE0005089031) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten (Vorjahr: 0,50 Euro). Der Termin für die Hauptversammlung ist der 17. Mai 2023. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 16,34 Euro entspricht die geplante Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von 3,1 Prozent.

United Internet steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 4,8 Prozent auf 5,92 Mrd. Euro, wie am Mittwochabend mitgeteilt wurde. Das EBITDA, bereinigt um Sonderposten, kletterte um 0,7 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro. Das EBIT stieg um 0,3 Prozent auf 790,7. Euro. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) ging von 2,11 Euro im Vorjahr auf 2,00 Euro zurück. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Gesellschaft einen Umsatzanstieg auf ca. 6,2 Mrd. Euro. Das EBITDA soll auf Vorjahresniveau liegen.

Zu United Internet mit Sitz in Montabaur gehören Marken wie 1&1, GMX, Strato oder WEB.DE. Es werden über 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Größter Anteilseigner ist Ralph Dommermuth.

Redaktion MyDividends.de