Energiekontor steigert die Dividende

Die Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 63,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,57 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 17. Mai 2023 statt. Im letzten Jahr wurden 0,90 Euro ausbezahlt. Damit wird die Dividende um 11 Prozent erhöht.

Der Umsatz des Konzerns lag im Geschäftsjahr 2022 bei 187,6 Mio. Euro (Vorjahr: 156,5 Mio. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) betrug 62,9 Mio. Euro (Vorjahr: 44,9 Mio. Euro). Das Konzernjahresergebnis lag bei 44,5 Mio. Euro (Vorjahr: 36,2 Mio. Euro). Für das laufende Geschäftsjahr 2023 ist der Vorstand optimistisch, den Wachstumskurs von Energiekontor fortsetzen zu können. Der Vorstand strebt das Ziel an, das Konzern-EBT im Geschäftsjahr 2023 um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu steigern.

Im Rahmen der Wachstumsstrategie „2023 – 2028“ ist es das Ziel, das Konzern-EBT im Zeitraum von 2023 bis Ende 2028 pro Jahr um durchschnittlich 15 Prozent zu steigern. Ausgehend vom Basisjahr 2023, für das Energiekontor im Rahmen der 5-Jahresstrategie „2018 – 2023“ ein Ziel-Konzern-EBT von 55 bis 60 Mio. Euro ausgegeben hatte, soll das Konzern-EBT damit bis Ende 2028 auf rund 120 Mio. Euro gesteigert werden.

Die Firma wurde 1990 in Bremerhaven gegründet. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Energiekontor ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie ist im SDAX gelistet.

