43.200 Euro zuckersüße Gewinne an der Börse – mit dieser Angewohnheit schaffst das auch du

Es ist kein Geheimnis, dass der wohl größte Investor unserer Zeit, Warren Buffett, ein großer Fan von Coca-Cola (WKN: 850663) ist, sowohl vom Getränk als auch von der Aktie.

Das ist kein Zufall. Denn der bekannte Star-Investor hat einen einfachen Leitsatz: Er investiert nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle er wirklich gut versteht.

Wir Kleinanleger haben gewiss nicht die finanziellen Ressourcen eines Warren Buffett und seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: 854075, A0YJQ2). Und doch können wir seine einfachen Börsenregeln befolgen. Das Beispiel Coca-Cola zeigt wirklich eindrucksvoll, wie wir mit „langweiligen“ Aktien und Mini-Angewohnheiten an der Börse zu wirklich großen Erfolgen kommen können.

Ein süßes Gedankenexperiment

Bist du ein Fan von Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix oder einem anderen Erfrischungsgetränk des Weltkonzerns? Lass uns mal ein Gedankenexperiment wagen.

Nimm an, du kaufst jede Woche Coca-Cola-Produkte im Wert von 10 Euro. Das machst du nun schon seit vielen Jahren so. Was wäre eigentlich passiert, hättest du stets einen gleich hohen Betrag in die Coca-Cola-Aktie investiert?

Es handelt sich um keine große Sache: Du musst auf nichts verzichten, und eigentlich ist das wirklich ein kinderleichter und fast schon alberner Ansatz. Aber das Ergebnis wird dich wirklich verblüffen.

Vorab die schlechte Nachricht für deinen Zahnarzt: In den letzten 30 Jahren hättest du mit dieser Strategie über 15.600 Euro an Cola, Fanta und Co. versoffen. Das sind mehr als 10.000 Liter! Aber, und das ist für uns als Aktiensegler wichtiger: Du hättest eben auch den entsprechenden Betrag in Aktien des Getränkekonzerns investiert.

Daraus wäre bis heute eine Summe von über 58.800 Euro geworden!

Du hättest somit einen Gewinn von rund 43.200 Euro erzielt. Die einzige Voraussetzung für das Aufgehen der Strategie war nur, dass du auch in schwankungsstarken Crash-Phasen keine kalten Füße bekommen hast. Stattdessen war der richtige Weg, deine Aktien einfach zu behalten und deine regelmäßigen Investments fortzusetzen.

Die zwischenzeitlich gezahlten Dividenden – also Beteiligungen am Unternehmensgewinn von Coca-Cola – habe ich übrigens gar nicht eingerechnet. Die hättest du zum Beispiel in noch höheren Cola-Konsum investieren können.

Während sich deinem Zahnarzt vermutlich die Zehennägel hochrollen, wird deutlich, dass schon augenscheinlich kleine Entscheidungen einen wirklich bemerkenswerten Erfolg bringen können, wenn man am Aktienmarkt langfristig und beständig agiert.

