BEIERSDORF - Rekordjagd erreicht das nächste Kursziel

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 120,500 € (XETRA)

In der Mitte Februar veröffentlichten stock3-PLUS Analyse wurde bei einem Kursstand von 112,35 EUR schon auf die Chance auf einen Anstieg an das Allzeithoch bei 117,25 und darüber an das mittelfristige Kursziel bei 120,43 EUR hingewiesen. Diese Marke wurde in der letzten Woche erreicht und der Wert setzte von dort zunächst leicht zurück. Mehr zu unserem Angebot stock3 Plus erfahrt Ihr hier.

Die laufende Rally kann sich oberhalb des Vorwochenhochs bei 120,90 Euro in den kommenden Wochen in Richtung des nächsthöheren Kursziels bei 128,00 EUR ausdehnen.

Sollte die Aktie dagegen im Bereich von 120,43 EUR jetzt ein kurzfristiges Top ausbilden, dürfte eine Korrektur an das alte Allzeithoch bei 117,25 EUR folgen und dort der nächste Aufwärtstrend in Richtung 12,43 und 128,00 EUR starten.

Die Ende Februar begonnene neue Rallyphase wäre dagegen erst bei Kursen unter 114,00 EUR unterbrochen und im Anschluss mit einem Rücksetzer an die Supports bei 108,05 und 106,05 EUR zu rechnen.

Beiersdorf Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)