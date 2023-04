DAX bleibt stabil und stark trotz OPEC-News | Aktien von Tesla, Siemens Energy

Nach einer deutlich positiven Woche mit fünf Plustagen beim DAX konsolidiert der Leitindex auf einem hohen Niveau und damit in Sichtweite der Jahreshochs. Mit unserem Händler Marcel gehen wir auf das Gesamtbild ein und die Stärke im Index, die heute nur durch eine News etwas gebremst wird.

Die OPEC hat überraschend die Fördermenge für Öl nach unten revidiert. Dies hilft in erster Linie den OPEC-Ländern, mit höheren Kursen mehr Erträge zu erzielen, aber in zweiter Instanz auch den Ölproduzenten. Dazu zählen eine Chevron aus den USA, die vorbörslich bereits stark ist und eine BP in Europa. Auf diesen Inhalt blicken wir zuerst und bringen damit auch einen Ausblick im WTI einher, welcher sich von den Tiefs des Jahres nun deutlich löste. Es war technisch zudem genau die 50 Prozent-Korrektur des Anstiegs aus dem Jahr 2022.

Aus Unternehmenssicht profitieren nun vielleicht auch wieder die Hersteller erneuerbarer Energien. Eine Siemens Energy ist seit Wochen bereits gefragt und heute der Tagesgewinner im DAX. Hierzu gab es noch eine weitere positive Meldung. Die Beteiligung in den Büchern von Siemens selbst wurde höher bewertet, sodass auch von dieser Seite ein positives Signal ausging.

Dritter Wert ist die Tesla aus den USA, welche am Wochenende ihre Umsätze bei den Fahrzeugverkäufen aus dem letzten Quartals vermeldete. Es war erneut ein Rekordquartal, aber diesmal lag man mit 422.000 Fahrzeugen leicht unter den Erwartungen der Analysten von 430.000 Fahrzeugen. Wie wirkt sich dies auf den Aktienkurs aus?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

