DAX: Gemischte Daten aus China

Aus China sind mit dem Caxin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im März schwächere Daten veröffentlicht worden, dies könnte den deutschen Leitindex zu Beginn dieser Handelswoche merklich ausgebremst haben. Auffällig hierbei ist das astreine Doppelhoch exakt an dem Freitagshoch von 15.659 Punkten.

Dadurch zeichnet sich auf Stundenbasis nämlich eine Trendumkehr ab, diese könnte in einem ersten Schritt auf 15.499 Punkte abwärts reichen, darunter würde die zu Donnerstag gerissene Kurslücke zwischen 15.342 und 15.424 Punkten in den Fokus rücken.

Anschließend könnte der DAX dann wieder Fahrt aufnehmen und auf frische Jahreshochs zulegen, jedoch maximal bis an 15.899 Punkte.

Geht es dagegen nachhaltig unter das Niveau von 15.257 Punkten abwärts, kämen Abschläge auf 15.150 bzw. 15.000 Punkte ins Spiel. Die Signallage dürfte sich so kurz vor Ostern und wegen der anstehenden Ferien ohnehin abkühlen und eine volatile Seitwärtsbewegung nach sich ziehen.

Weitere Wirtschaftsdaten stehen ab 15:30 Uhr mit Kanadas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per März auf der Agenda, nur 15 Minuten später ziehen die USA mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per März (endgültig) nach. Im besonderen Fokus steht jedoch der ISM-Einkaufsmanagerindex per März um 16:00 Uhr, zeitgleich werden noch US-Bauausgaben aus Februar veröffentlicht.