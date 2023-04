EQS-News: CGM mit Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau für virtuelle Hauptversammlung

EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

CGM mit Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau für virtuelle Hauptversammlung



CGM mit Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau für virtuelle Hauptversammlung Hauptversammlung im virtuellen Format am 17. Mai 2023

Tagesordnung für die Hauptversammlung veröffentlicht

Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau bei EUR 0,50 Koblenz. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem virtuellen Format und um internationalen Investoren die Teilnahme ohne zusätzlichen Reiseaufwand zu ermöglichen, was mit einer deutlichen Reduzierung des CO2-Ausstoßes verbunden ist, wird die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) am 17. Mai ihre ordentliche Hauptversammlung virtuell abhalten. Das neue virtuelle HV-Format ermöglicht eine direkte Interaktion zwischen Aktionären und Management per Videokonferenz und digitaler Kommunikationskanäle. Die Tagesordnung und alle relevanten Unterlagen zur Hauptversammlung wurden heute auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende auf Vorjahresniveau von 0,50 Euro je Aktie vor. Basierend auf den derzeit 52,3 Millionen dividendenberechtigten Aktien wird die geplante Gesamtausschüttung rund 26,1 Millionen Euro betragen. Die Ausschüttungsquote bezogen auf den bereinigten Konzernjahresüberschuss 2022 von 94,1 Millionen Euro liegt bei rund 28 Prozent. „Wir freuen uns, unsere Aktionärinnen und Aktionären über ein erfolgreiches Jahr 2022 zu informieren und einen attraktiven Ausblick für 2023 zu geben. CGM ist für künftiges profitables Wachstum hervorragend aufgestellt, und wir wollen unsere Investoren an der positiven Entwicklung teilhaben lassen.“ kommentiert Michael Rauch, Sprecher der geschäftsführenden Direktoren und CFO. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 und die Prognose für 2023 wurden bereits am 9. Februar 2023 bekannt gegeben. Der vollständige Geschäftsbericht ist seit dem 24. März 2023 auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations verfügbar.

Alle Unterlagen zur Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar unter www.cgm.com/hv. Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von EUR 1.130 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 20 Ländern und Produkten in 60 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 9.200 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

