Künstliche Intelligenz - auf diese Aktien setzt Tech-Investor Rappold | Börse Stuttgart | Aktien

► Darum geht's im Video: Das Thema künstliche Intelligenz ist insbesondere dank Chat GPT in aller Munde. Was hinter dem Hype steckt, welche Chancen aber auch Gefahren sich verbergen und warum die Aktien noch nicht abgehoben haben - hier die Einschätzungen des Tech-Experten Thomas Rappold.



Timestamps:

00:00 ► Beurteilung der Situation der KI

01:30 ► ChatBots als "the next big thing"

02:14 ► Wer hat im "Wettrüsten" die Nase vorne?

04:05 ► KI in der Arbeitswelt

05:14 ► Nachteile der künstlichen Intelligenz?

06:14 ► Unterschätzung der KI in der Aktienwelt

06:55 ► Markteinschätzung und Empfehlung



