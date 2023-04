IRW-News: ARway Corporation: ARway.ai präsentiert Version 2.3 des SDK mit wichtigen verbesserten Funktionalitäten und AR-Erlebnissen, die neue Märkte eröffnen wird

IRW-PRESS: ARway Corporation: ARway.ai präsentiert Version 2.3 des SDK mit wichtigen verbesserten Funktionalitäten und AR-Erlebnissen, die neue Märkte eröffnen wird

Das Unternehmen gewinnt einen Marktanteil an dem 44 Milliarden Dollar schweren Markt für Indoor-Navigation

TORONTO, O.N, Kanada - 4. April 2023 / IRW-Press / - ARway Corporation (ARway oder das Unternehmen) (CSE: ARWY), (OTC: ARWYF) (FWB: E65), eine KI-gestützte Augmented-Reality-Erlebnisplattform für Innenräume mit einer revolutionären, zentimetergenauen Raumberechnungslösung ohne Codierung und ohne Beacon, freut sich bekannt zu geben, dass die Version 2.3 des ARwayKit SDK, vollgepackt mit wichtigen Updates und Optimierungen, veröffentlicht wurde, die verbesserte AR-Erlebnisse der Nutzer und umfassendere Möglichkeiten für Entwickler zum Ziel hat. Diese Upgrades zielen auf ein breites Spektrum von Märkten ab, unter anderem Einzelhandel, Tourismus, Unterhaltung und Bildung, und verbessern die Reichweite von ARway auf dem 44 Milliarden Dollar schweren Markt für Indoor-Positionierung und -Navigation.

Evan Gappelberg, der CEO von ARway.ai, merkte dazu an: Diese Upgrades machen das ARwayKit SDK nicht nur zu einem leistungsstärkeren Tool für Entwickler, sondern gewährleisten auch, dass die Endnutzer in den Genuss komplexerer und realistischerer AR-Erlebnisse kommen. Dank der kontinuierlichen Optimierung unserer Plattform und aktueller Informationen für unsere Investoren sind wir zuversichtlich, dass ARway gut aufgestellt ist, um die wachsende Nachfrage seitens des enorm großen und schnell wachsenden AR- und Indoor-Navigation-Markts zu befriedigen, und dass wir ARway.ai auf eine Weise positionieren, dass wir sowohl Umsatzwachstum als auch Leads auf diesen Märkten generieren können.

Das SDK-Update umfasst mehrere neue Funktionen, unter anderem:

Bildzugriffspunkte: Einfache Aktivierung von AR-Karten und -Erlebnissen durch das Scannen von Bildern, Optimierung der Nutzererfahrung und Verbesserung der Nutzerbindung.

Videos als räumlicher Content in der AR: Optimierung der AR-Erlebnisse durch die Integration von Video-Content, um komplexere und realistischere Interaktionen zu ermöglichen.

Fortgeschrittene Content-Okklusion: Verbesserte Tiefenwahrnehmung und mehr Realismus in AR-Szenen, was für glaubwürdigere und spannendere Erlebnisse sorgt.

Kundenspezifisches Branding-Wasserzeichen: Die Entwickler sind in der Lage, ihr Branding in die AR-Erlebnisse zu integrieren und somit die Markenerkennung und die Markenaffinität zu verbessern.

Update der Re-Lokalisierungsmethode mit Background Tracking: Verbesserte Tracking-Genauigkeit und -Stabilität, sodass eine nahtlosere und zuverlässigere Nutzererfahrung möglich ist.

Zugang zur Analytics Suite: Befähigung der Entwickler durch wertvolle Einblicke in das Nutzerverhalten und die Nutzerbindung, sodass datengestützte Entscheidungen und Optimierungen möglich werden.

Re-Lokalisierungsbenachrichtigungen: Warnung der Nutzer im Falle erheblicher Abweichungen, um ein durchgängiges und exaktes AR-Erlebnis sicherzustellen.

Außerdem wurden in der Version 2.3 des ARwayKit SDK mehrere wichtige Probleme behoben, unter anderem:

- Abweichungsprobleme in den AR-Karten nach dem Scannen von QR-Codes, um die Gesamtstabilität des AR-Erlebnisses zu verbessern.

- Verbesserte QR-Code-Erkennung und Tracking-Genauigkeit für eine nahtlosere und intuitivere Nutzererfahrung.

- Verfeinerte AR-Content-Auswahl bei langer Berührung, was zufällige Aktivierungen verhindert und die Nutzerinteraktionen verbessert.

Die Erweiterungen in der Version 2.3 des ARwayKit SDK ermöglichen es den Entwicklern, spannendere und intuitivere AR-Erlebnisse zu schaffen, die mehrere Branchen und Anwendungsfälle bedienen. Durch die Verbesserungen kann sich ARway Corporation seinen Wettbewerbsvorteil bewahren, weitere Entwickler in seine Plattform ziehen und letztlich die Rentabilität des Unternehmens verbessern.

Um mehr über ARway zu erfahren, folgen Sie uns bitte in den sozialen Medien: Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook, und besuchen Sie unsere Website: www.arway.ai

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ansprechpartnerin für Anleger

Julia Viola

investor.relations@arway.ai

ARway Corporation

Evan Gappelberg

CEO und Director

866-ARITIZE (274-8493)

121 Richmond St. West, Suite 501

Toronto, Ontario, Kanada M5H 2K

arway@nextechar.com

www.arway.ai/

Über ARway Corp.

ARway ist eine KI-gestützte Plattform, die Augmented-Reality-Erlebnisse für Innenräume bietet. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, auf einfache Weise Erlebnisse für Navigation, Rundgänge, Informationsaustausch, Benachrichtigungen, Werbung und Spielfunktionen zu erstellen. ARway nutzt die Möglichkeiten mobiler Geräte, um Umgebungen zu schaffen, die das Besuchererlebnis verbessern, die Produktivität der Mitarbeiter steigern, das Engagement erhöhen, neue Werbeflächen schaffen und den Umsatz steigern. Besucher können einen QR-Code scannen, um auf eine Karte des Veranstaltungsortes zuzugreifen, sich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einem beliebigen Punkt von Interesse navigieren zu lassen, Informationen über diese Points of Interest (POIs) zu erhalten und auf dem Weg dorthin mit reichhaltigen AR-Inhalten und -Erlebnissen zu interagieren. ARway bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten für die Erweiterung von physischen Räumen im Metaverse und ist damit ein wertvolles Werkzeug für kreative Köpfe, Marken und Unternehmen in verschiedenen Branchen. Die komplette ARway-Plattform umfasst das Web Creator Studio, das ARwayKit Software Development Kit (SDK) und eine mobile App für iOs und Android.

Nextech AR-Solutions

Am 26. Oktober 2022 wurde die ARway Corp. von ihrer Muttergesellschaft Nextech AR Solutions (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ausgegliedert. Nextech AR behielt die Kontrolle über die ARway Corp. mit 13 Millionen Aktien oder einem Anteil von 50 %. Nextech AR Solutions ist ein Metaverse-Unternehmen und führender Anbieter von Technologien für Augmented Reality (AR) und 3D-Modelle. Nextechs KI-gestützte 3D-Modellierungsplattform ARItize3D hat Verträge mit AMZN, KSS, CB2, Genuine Parts und vielen anderen. Um mehr über Nextech AR zu erfahren, besuchen Sie www.nextechar.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dies CSE hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss der Transaktion unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. ARway Corp. wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69957

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69957&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04336A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.