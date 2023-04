Deutsche Telekom lädt zur Hauptversammlung

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) wird an diesem Mittwoch ihre Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung in Bonn abhalten. Der Konzern will eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 ausschütten. Im Vorjahr hatte die Deutsche Telekom eine Dividende von 0,64 Euro je Aktie gezahlt. Damit soll die Dividende des DAX-Konzerns um knapp 10 Prozent angehoben werden.

Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 22,44 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,12 Prozent. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 gegenüber 2021 um 6,1 Prozent auf 114,4 Mrd. Euro, wie am 23. Februar berichtet wurde. Das bereinigte EBITDA AL wuchs um 7,7 Prozent auf 40,2 Mrd. Euro. Auf organischer Basis (ohne Einfluss von Veränderungen von Wechselkursen und Konsolidierungskreis) blieb der Gesamtumsatz stabil und das bereinigte EBITDA AL stieg um 1,7 Prozent.

Der Konzernüberschuss verdoppelte sich beinahe auf 8,0 Mrd. Euro. Bereinigt um Sondereinflüsse errechnet sich ein Plus von 54,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 9,1 Mrd. Euro. Die Prognose für 2023 sieht einen Anstieg beim bereinigten EBITDA AL um 4 Prozent auf rund 40,8 Mrd. Euro vor. Der Pro-forma-Wert für 2022 belief sich auf 39,3 Mrd. Euro. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden am 11. Mai 2023 präsentiert.

Der deutsche Staat ist mit knapp 30 Prozent größter Aktionär der Deutschen Telekom. Der Konzern beschäftigte zum Ende des vierten Quartals 206.759 Mitarbeiter (Vorjahr: 216.528).

Redaktion MyDividends.de