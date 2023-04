"Et es wie et es" - Rheinisches Grundgesetz für Investoren | Börse Stuttgart | Invest | Aktien

Auch Christian W. Röhl darf auf der Invest 2023 nicht fehlen. Im Gepäck hat er Weisheiten aus dem Rheinland dabei, übersetzt und wandelt diese in Ratschläge für Anlegerinnen und Anleger.

Was etwa "Mach et joot, ävver nit zeoff" bedeutet und was das mit deinem Depot zu tun hat erfährst du hier im Video.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

04:24 ► 1. "Et es wie et es" - Es ist wie es ist

13:04 ► 2. "Et kütt wie et kütt" - Es kommt wie es kommt

17:30 ► 3. "Et hätt no emmer jootjejange" - Es ist noch immer gutgegangen

23:06 ► 4. "Wat fott es, es fott" - Was weg ist, ist weg

26:35 ► 5. "Es bliev nix wie et wor" - Es bleibt nichts, wie es war

29:37 ► 6. "Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet" - Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit

33:23 ► 7. "Wat wells de maache!?" - Was willst du machen!?

35:28 ► 8. "Mach et joot, ävver nit zeoff" - Machs gut, aber nicht zu oft

37:55 ► 9. "Wat soll dä Käu?" - Was soll der Quatsch?

40:15 ► 10. "Drinks de ejne met?" - Trinkst Du einen mit?"

44:03 ► 11. "Do laachs de disch kapott" - Da lachst du dich kaputt

46:25 ► Schlusswort



