DAX: Steigend unter kleinen Umsätzen

Wenige Stunden vor Handelsschluss und den Osterfeiertagen präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt positiv, das heimische Leitbarometer DAX kann zur Stunde um 0,35 Prozent auf 15.575 Punkte zulegen. Dennoch sind die Gefahren einer Konsolidierungsausweitung in der kommenden Woche noch nicht vom Tisch, zumal eine zu Donnerstag letzter Woche gerissene Kurslücke noch weit offen steht.

Anzeichen auf eine Ausweitung der am Dienstag gestarteten Konsolidierung würden sich aber erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 15.462 Punkten ergeben, in diesem Szenario wären dann Rückläufer bis in den Bereich zwischen 15.342 und 15.424 Punkten möglich, wodurch ein vollständiger Kurslückenschluss erfolgen dürfte.

Auf der Oberseite scheint das Aufwärtspotenzial durch die Februar- und Aprilhochs kurzzeitig um 15.700 Punkten beschränkt zu sein, erst darüber wäre ein weiterer Anstieg an 15.899 Punkte und somit eine eingrenzende Trendlinie seit Anfang Februar denkbar.

Lediglich die USA melden heute noch einige Daten, dazu gehören Zahlen zum DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht um 16:30 Uhr, interessante Zahlen dürften noch um 22:00 Uhr mit Daten zu Bankreserven bei der FED und der Notenbank-Bilanzsumme anstehen.