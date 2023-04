EQS-DD: publity AG: NEON Equity AG, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.04.2023 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: NEON Equity AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Olek Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

publity AG

b) LEI

967600E9ZL3H9FUG6311

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006972508

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 23.00 EUR 4577.00 EUR 23.60 EUR 42503.60 EUR 23.00 EUR 2300.00 EUR 23.00 EUR 2300.00 EUR 23.30 EUR 2796.00 EUR 25.20 EUR 5014.80 EUR 25.30 EUR 2530.00 EUR 25.40 EUR 50.80 EUR 25.50 EUR 1249.50 EUR 25.00 EUR 3000.00 EUR 25.30 EUR 5060.00 EUR 25.40 EUR 889.00 EUR 25.70 EUR 10280.00 EUR 24.50 EUR 4875.50 EUR 25.00 EUR 4975.00 EUR 25.00 EUR 675.00 EUR 25.00 EUR 7175.00 EUR 25.10 EUR 4091.30 EUR 23.80 EUR 2094.40 EUR 24.00 EUR 2112.00 EUR 24.20 EUR 2420.00 EUR 24.30 EUR 1312.20 EUR 24.30 EUR 48.60 EUR 24.30 EUR 947.70 EUR 24.30 EUR 5564.70 EUR 23.60 EUR 212.40 EUR 23.70 EUR 4716.30 EUR 23.80 EUR 7116.20 EUR 23.90 EUR 2700.70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24.2007 EUR 133587.7000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.04.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

