EQS-News: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank: ICF BANK AG eröffnet Niederlassung in München

Presseinformation ICF BANK AG eröffnet Niederlassung in München Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank hat zum 1. April 2023 für ihren neuen Geschäftsbereich Sales Trading Fixed Income eine nichtselbständige Niederlassung in der Maximilianstrasse 31 in München eröffnet. Niederlassungsleiter Marco Korn und sein Kollege Adrian Dorbath gelten als ausgewiesene Experten, die mit ihrem Know-how und ihrer langjährigen Erfahrung am Kapitalmarkt den Ausbau des Geschäftsbereichs weiter vorantreiben werden. „Wir freuen uns, dass wir mit dem bereits im Oktober des letzten Jahres gewonnenen Sales Trading-Team den Wachstumskurs der Bank an einem renommierten Standort wie München fortsetzen können“ sagt Sascha Rinno, Sprecher des Vorstands der ICF BANK AG. Im Rahmen der Capital Markets Aktivitäten der ICF BANK AG, zu denen die angegliederten Bereiche Equity & Debt Capital Markets, Institutional Sales und Designated Sponsoring gehören, schließt sich der neue Geschäftsbereich mit seinem Anleihehandel im Primär- und Sekundärmarkt hervorragend an. Die Bandbreite der Produkte umfasst liquide Staatsanleihen, Corporate-, Financial- und High Yield-Bonds bis hin zu illiquiden und teils auf die institutionellen Kunden maßgeschneiderten Investitionsmöglichkeiten wie Schuldscheindarlehen und Private Placements. Zu den betreuten Kunden gehören Pensionskassen, Versorgungswerke, Sparkassen- und Genossenschaftsbanken, Family Offices und Assetmanager aus den Schwerpunktländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Vorstand der ICF BANK AG Frankfurt am Main, 6. April 2023 Herausgeber: ICF BANK AG Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main Phone: 069 92877-316

