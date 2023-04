Bitcoin: Kryptowährung knackt 30.000 USD-Marke

In der vergangenen Nacht, während der Öffnungszeiten der asiatischen Börsen, knackte Bitcoin nach einigen Gewinnen über das Osterwochenende erstmals in diesem Jahr wieder die Marke von 30.000 USD.

Short Squeeze

Zum ersten Mal seit Juni 2022 stieg der Bitcoin in den ersten Handelsstunden des Tages über die wichtige Marke von 30.000 USD. Gründe für den Anstieg sind allerdings nicht nur ein sich entspannendes Zinsumfeld und die Bankenkrise in den USA.

Tatsächlich scheint sich auch ein kleiner Short Squeeze ereignet zu haben. Seit dem Anstieg der Kryptowährung in die Nähe der Marke wurden nämlich 145 Mio. USD in Shortwetten gegen die digitale Währung glattgestellt, was wiederum zu einem Anstieg des Preis führte und den Bitcoin schließlich über die 30.000 USD Marke half.

Überraschende Entwicklung

Allgemein mutet die Entwicklung des Bitcoin nach FTX-Pleite und Silverbank Krise überraschend an, denn die Kryptowährung konnte seit Anfang des Jahres um 77,9 Prozent auf Eurobasis zulegen und ist damit deutlich besser gelaufen als beispielsweise der S&P500 mit einem Plus von 7,5 Prozent.

Alex Adelman, CEO der Bitcoin-App Lolli erklärte es so:

Bitcoin hat sich seit Anfang des Jahres effektiv von den traditionellen Märkten abgekoppelt und ist um über 80 % gestiegen, während die Aktien eingebrochen sind. Die Stärke von Bitcoin im Vergleich zu den traditionellen Märkten zeigt, dass Investoren ihr Kapital zunehmend in Bitcoin verlagern und es anstelle traditioneller Investitionen wählen, um ihr Vermögen aufzubauen.

Fazit:

Damit steigt Bitcoin erstmals seit dem Juni 2022 über die Marke von 30.000 USD. Ob sich die Kryptowährung allerdings hier halten und ob die Outperformance weiter fortgesetzt werden kann, bleibt noch abzuwarten. Ein wichtiger nächster Indikator ist vermutlich die Sitzung der amerikanischen Zentralbank und ihr Zinsentscheid am 3.Mai.

Achtung! Der Autor hält unmittelbar Position auf folgende Wertpapiere, was Interessenkonflikte zur Folge haben kann: Bitcoin