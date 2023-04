EQS-News: IGP Advantag AG: SMC-Research veröffentlicht ein Research-Update. Rating nun „Speculative Buy“, neues Kursziel 2,40 EUR.

EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Research Update

IGP Advantag AG: SMC-Research veröffentlicht ein Research-Update. Rating nun „Speculative Buy", neues Kursziel 2,40 EUR.



11.04.2023

IGP Advantag AG: SMC-Research veröffentlicht ein Research-Update. Rating nun „Speculative Buy“, neues Kursziel 2,40 EUR. Berlin, 11.04.2023. SMC-Research hat anlässlich der Vorlage vorläufiger Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 ein Research-Update über die IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2 / WKN A1EWVR) veröffentlicht. Das Urteil lautet nun „Speculative Buy“ nach „Buy“, das neue Kursziel 2,40 EUR (nach bisher 3,00 EUR). Zwar sei der Ausblick für das laufende Jahr dank der sehr guten Auftragslage im Kerngeschäft und des hohen Interesses für das neue Konzept IGP Green Solutions weiterhin positiv. Unsicher bleibe aber, wann und in welchem Ausmaß diese Aufträge in Erträge umgemünzt werden können. Wesentlich für die Reduzierung des Kurszieles sei die schwierige Marktlage. Zu den Verzögerungen bei den Genehmigungs-, Liefer-, Abnahme- und Vertragsabschlussprozessen, die bereits das Geschäftsjahr 2022 massiv belastet haben, kämen nun stark gestiegene Bau- und Finanzierungskosten, eine ausgeprägte Zurückhaltung der Banken und die wirtschaftlichen Probleme einiger Anbieter im Bereich von Pflegeheimen und betreutem Wohnen hinzu. Daher dürfte auch 2023 nur ein Teil der geplanten Leistungen als Umsatz abgerechnet werden können. SMC-Research hat die Prognosen daher deutlich reduziert und erwartet für 2023 eine Gesamtleistung von knapp 65 Mio. EUR (bisher: 84,2 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von 2,7 Mio. EUR (bisher: 5,5 Mio. EUR). Da der Börsenkurs stark gesunken ist, sehen die Analysten dennoch ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie. Um die neue Chance- Risiko-Konstellation zu berücksichtigen, ändert SMC-Research das Rating von „Buy“ in „Speculative Buy“.

ÜBER IGP ADVANTAG Die in Berlin ansässige IGP Advantag (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). 1998 gegründet, verfügt die IGP Gruppe über langjährige Erfahrung und ein Netz von mehr als 400 hochqualifizierten Mitarbeitern und Partnern an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland. Gegliedert sind die Geschäftsaktivitäten in die vier Säulen Initiate, Manage, Sustain und Invest. Dabei umfasst der Bereich Initiate die Identifikation, Entwicklung sowie Planung von Immobilienprojekten auch vor dem Hintergrund planungs- und baurechtlicher Sondersituationen. Die Säule Manage beinhaltet die Generalplanung, Projektsteuerung, Durchführung und Bauleitung einschließlich der Objekt- und Bauüberwachung unter Verwendung modernster digitaler Prozesse und der eigenen BIM-Anwendung [überbau]. Um das umfassende und wissensgetriebene Geschäftsmodell weiter auszubauen und sich zusätzliche Expertise zu sichern, erfolgt im Rahmen der Invest-Strategie die gezielte Beteiligung an baunahen innovativen Dienstleistungsunternehmen, darunter namhafte Architektur- und Sachverständigenbüros, aber auch Experten für Transformations- und Prozessoptimierung, Fördermittel sowie Softwareexperten mit eigener BIM-Software. Die Säule Sustain mit dem Schwerpunkt auf Klimaschutz, Green Building und Emissionshandel ergänzt das Geschäftsmodell um weitere zukunftsweisende Unternehmensbereiche. Insgesamt adressiert das Unternehmen mit seinem Portfolio langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag AG dar. Eine die Aktien der IGP Advantag AG betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, die unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden sind.

PRESSEKONTAKT IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 61

10117 Berlin Tel.: +49 (0) 30 20 45 80 -200

Mail: aktie@igp-advantag.ag

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



