ALLIANZ - Jetzt darf die Aktie nicht schwächeln

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 217,500 € (XETRA)

Mit dynamischen Gegenbewegungen ist man bei der Aktie der Allianz offensichtlich vertraut: Denn die Kaufwelle seit Ende September war die starke Antwort der Käuferseite auf den enormen Kursrückgang von 232,45 EUR im Februar letzten Jahres auf das Vorjahrestief bei 156,22 EUR. Doch jetzt gilt es, den bei 192,48 EUR Mitte März begonnenen Konter auf den Abverkauf von Anfang März fortzusetzen, um so auch den Widerstandsbereich um 220,00 bis 224,55 EUR zurückzuerobern bzw. zu durchbrechen.

Widerstandsgebiet von 220,00 bis 224,55 EUR

Durch den Anstieg über den Widerstand bei 206,85 EUR und die Zwischentiefs aus dem Februar hat sich die Aktie an sich in eine gute Ausgangsposition manövriert. Allerdings liegt das erste Ziel der Erholung der letzten Tage schon bei 220,00 EUR und erst bei Kursen über der Marke wäre von einer Fortsetzung des Anstiegs in Richtung 224,55 EUR zu rechnen. Darüber könnte die Allianz-Aktie den Aufwärtstrend fortsetzen und bis 232,60 und 238,o0 EUR steigen.

Bei einem Anstieg über 220,00 EUR wäre zudem fast schon die Gefahr vom Tisch, dass es noch zu einer zweiten Korrekturwelle bis 206,85 und dem Zwischentief bei 201,10 EUR kommen könnte. Sollte die Aktie dagegen unter 212,35 EUR fallen, wäre dieses Abwärtsszenario wieder aktiviert. Unterhalb von 201,10 EUR könnte der Wert später sogar erneut in Richtung des Supports bei 191,18 EUR einbrechen.

Charttechnisches Fazit: Die Käufer arbeiten bei der Allianz-Aktie an einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Allerdings muss hierzu mindestens das Kursziel bei 220,00 EUR überschritten werden. Sollte dies nicht gelingen, könnte die Aktie erneut bis 206,85 und auf Sicht der kommenden Wochen sogar bis 191,18 EUR einbrechen.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten im Traders Talk, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive: Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)