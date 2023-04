DAX: Frisches Jahreshoch markiert

Die US-Inflation hat sich deutlicher abgeschwächt als erwartet wurde, dies versetzte den DAX in helle Aufregung und katapultiert das Barometer auf ein frisches Jahreshoch. Damit könnte der Weg in Richtung der Rekordstände nun frei werden, zumal die US-Notenbank FED auf die Bremse treten könnte.

Die Verbraucherpreise in den USA sind von 6,0 Prozent im Februar auf 5,0 Prozent im März gesunken, wie die US-Statistikbehörde am Mittwoch bekannt gab. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank FED ihren Zinserhöhungskurs bald beenden könnte und dadurch den Aktienmärkten wieder Auftrieb verleiht.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer zeigt nun ein frisches Jahreshoch bei 15.827 Punkten, aktuell erfolgen einige Gewinnmitnahmen. Allerdings bleibt das Aufwärtspotenzial ohnehin durch eine seit Anfang Februar bestehende Trendlinie auf 15.930 Punkte begrenzt, was in etwa dem nächstgrößeren Ziel entspricht. Die sich weiter abschwächende Inflation könnte auf Sicht der kommenden Monate nun den Weg in Richtung der Rekordstände bei 16.290 Punkten bereiten.

Auf der Unterseite klaffen allerdings noch einige Kurslücken, die früher oder später geschlossen werden. Von daher wäre es nicht bewundernswert, wenn der DAX temporär auf 15.601 Punkte zurücksetzt. Unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.550 Punkte drohen dagegen weitere Abschläge auf 15.342 Punkte, womit eine Ende März gerissene Kurslücke geschlossen werden dürfte.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 16:30 Uhr mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen der USA auf der Agenda, um 20:00 Uhr wird das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung veröffentlicht. Zeitgleich werden auch frische Daten zum Haushaltssaldo aus März gemeldet.