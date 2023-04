Brent Crude Öl: Entscheidende Marke erreicht

Nachdem die Preise seit Kriegsausbruch in der Ukraine deutlich gefallen sind, hat sich Rohöl der Nordseesorte Brent Crude bis Mitte März auf ein Niveau von 70,17 US-Dollar verbilligt, erst dort fand der Energieträger ausreichend Halt vor und wechselte seinen Trend. In der Folge konnte Brent zuletzt bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie der Hürde aus 2018 um 86,71 US-Dollar zulegen. Aber genau dieser Widerstandsbereich stellt eine nicht unerhebliche Hürde dar, die es für ein ausreichendes Kaufsignal gilt zu überwinden. Nur dadurch würde wieder der dreistellige Kursbereich in greifbare Nähe rücken.

OPEC+ drosselt Fördermenge

Die Ankündigung einer Fördermengendrosselung zeigt bereits Wirkung, aus technischer Sicht ergeben sich erst oberhalb von mindestens 88,59 US-Dollar ausreichende Hinweise auf einen Folgeanstieg zunächst an 90,83 und darüber in den Bereich von 95,02 US-Dollar für Brent Crude Öl. Entsprechend gut könnte ein derartiges Szenario über entsprechende Long-Ansätze nachgehandelt werden. Wird dagegen der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 83,86 US-Dollar bärisch gekreuzt, ließe das Hinweise auf einen Kurslückenschluss zu, die entsprechende Lücke hält sich zwischen 79,89 und 83,55 US-Dollar auf.