Commerzbank: Rebound gelungen!

Trotz Bemühungen von Aufsichtsbehörden weltweit, in den letzten 15 Jahren Banken stabiler zu machen, stolpert die Branche über die Abwertung von Staatsanleihen aufgrund der Zinserhöhungen. Banken deckten sich in der Nullzinsperiode des letzten Jahrzehnts massenweise mit Staatsanleihen zu höchsten Preisen ein und sitzen nun auf einem Berg unrealisierter Verluste, nachdem steigende Zinsen die Anleihepreise purzeln ließen. Staatsanleihen gelten als sicher und mussten auch vor dem Hintergrund der Basel-Regulierung nicht mit Eigenkapital hinterlegt werden. Ist eine Bank zu Notverkäufen gezwungen, wie es bei der Silicon-Valley-Bank der Fall war, werden diese Verluste realisiert. Die Sache wurde durch die Maßnahme der Zentralbanken entschärft, diese Anleihen zum Nominalwert bei der Zentralbank belehnen zu können. Dadurch müssen Verluste nicht realisiert werden.

Zum Chart

Parallel zum russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 wurde der Aufwärtstrend der Commerzbank gebrochen. Die Abverkaufswelle war kurz, erreichte aber ein Ausmaß von rund 46 Prozent. Seit dem Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange am 15. Juli 2022 bei 5,78 Euro hat sich eine weitere Aufwärtssequenz entwickelt, die ab Mitte Dezember 2022 bis zum 9. März 2023 weiter stark aufgewertet hat. Danach folgte ein Kurseinbruch, ausgelöst von der Notlage der Silicon-Valley-Bank. Die Krise sorgte bei Banken weltweit für Kursrückgänge. So büßte der STOXX Europe 600 Banks Index in der Zeitspanne von 7. bis 20. März 2023 in der Spitze 22 Prozent ein. Bei der Commerzbank waren es knapp 30 Prozent in selben Zeitabschnitt. Mittlerweile hat sich der Kursverlauf der Commerzbank abermals stabilisiert und konnte vom partiellen Tief bei 8,31 Euro am 20. März 2023 wieder 16 Prozent hinzugewinnen. An der Grundproblematik von niedrigen Anleihekursen hat sich wenig geändert, dennoch könnte ein Leitzinshoch in diesem Jahr den Banken an dieser Front Erleichterung verschaffen. Als Folge könnte der Kurs der Commerzbank wieder anziehen.