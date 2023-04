DAX ohne Veränderung

Die Stimmung der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland hellt sich nach der Winterflaute weiter auf, am deutschen Leitbarometer DAX lässt sich dies derzeit aber nicht ablesen, das Barometer steht intraday praktisch still.

Obwohl sich die größten Konjunktursorgen zuletzt klar zerstreut haben und der Mittelstand wieder zuversichtlich in die Zukunft blickt, tut sich währenddessen der DAX-Index im Bereich von 15.700 Punkten mit einem Folgeanstieg noch schwer. Diese Marke muss jedoch zwangsläufig für einen weiteren Anstieg an 15.899 und darüber 15.947 Punkte überwunden werden.

Auf der Unterseite klaffen allerdings noch einige Kurslücken, die erste könnte durch einen Rückfall zunächst in den Bereich des EMA 50 sowie ein Kursniveau von 15.601 Punkten geschlossen werden. Aber erst unterhalb von 15.542 Zählern würden weiterer Rücksetzer auf 15.342 Punkte drohen. An der übergeordneten Aufwärtsbewegung würde dies allerdings noch nichts ändern, sämtliche Aufwärtstrendverläufe blieben selbst bei einem derartigen Szenario noch intakt.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen noch ab 15:30 Uhr mit dem CB Index der Frühindikatoren per Februar der Briten, um 16:30 Uhr folgt als letzte planmäßige Nachricht noch der DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht der US-Amerikaner.