Faire Finanzaufteilung in der Beziehung | Börse Stuttgart | Invest | Aktien

Erschaffe deine finanzielle Zukunft! Claudia Müller spricht darüber, wie Frauen - aber auch Partner im Allgemeinen - eine faire Aufteilung der Finanzen in einer Beziehung erreichen können.

Wie du aktiv das Thema Geld und Altersvorsorge in deiner Beziehung ansprechen, mehr in deine Altersvorsorge investieren und eine langfristige Strategie für die Kinderbetreuung entwickeln kannst, erfährst du hier in diesem Video!



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

02:20 ► Warum Finanzen in der Beziehung?

08:24 ► Geld im gemeinsamen Alltag: Gemeinsam und trotzdem jede:r für sich

13:46 ► Beziehungen und Heirat: Ehevertrag, Steuerklassen und Absicherungen

30:02 ► Verantwortung für die Kinder: Anlage, Kosten, Sparplan

47:57 ► Wichtige Impule

49:37 ► 5 Schritte zur AltersvorFREUDE

51:00 ► Fragen und Schlusswort



