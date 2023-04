Hella: Aktie nach Umsatzsprung kaum verändert

Die Aktien des Scheinwerferspezialisten Hella notieren heute trotz eines deutlichen Umsatzsprunges fast unverändert bei 78,00 EUR. Was ist der Grund dafür?

Deutlicher Umsatzsprung

Eigentlich hielt der MDAX-Wert Hella heute sehr positive Nachrichten für Investoren bereit. Denn trotz eines verhaltenen chinesischen Marktes konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 14 Prozent auf 2 Mrd. EUR gesteigert werden.

Tatsächlich konnten laut den vorläufig veröffentlichten Zahlen alle Bereiche des Konzerns zulegen, vor allem aber der Sektor "Licht". Hier beflügelte primär eine steigende Automobilproduktion den Umsatz, nachdem sich die Lieferketten Zusehens entspannt haben.

Gewinnzahlen lassen auf sich warten

Und auch der Unternehmenschef zeigte sich optimistisch aufgrund der Ergebnisse. So sagte Michel Favre in einem Statement:

Wir konnten somit die Wachstumsdynamik des Vorjahres in das Geschäftsjahr 2023 hinein übertragen, auch wenn sich der Markt in China wie erwartet verhalten entwickelt hat

Trotzdem blieb die Aktie nach der ersten Handelsstunde an den deutschen Börsen kaum verändert, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass Hella eben nur die vorläufigen Umsatz- und nicht die Gewinnzahlen mitteilte.

Fazit:

Der MDAX-Konzern Hella entwickelt sich also positiv, trotz eines schwierigen Geschäftes in China. Allerdings scheint die Börse noch etwas verhalten über die positiven Nachrichten und wird der Aktie wahrscheinlich erst bei der Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen am 27. April eine finale Richtung geben.