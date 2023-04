BAYER - Das sieht doch gut aus

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 61,360 € (XETRA)

Bayer AG ist ein multinationaler deutscher Chemie- und Pharmakonzern mit Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1863 von Friedrich Bayer und Johann Friedrich Weskott gegründet und ist heute eines der größten Unternehmen in der Chemie- und Pharmaindustrie weltweit. Bayer ist in drei Hauptgeschäftsbereiche unterteilt: Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science.

Der Bereich Pharmaceuticals von Bayer ist auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln spezialisiert. Das Unternehmen ist bekannt für Produkte wie Aspirin, das erste synthetisch hergestellte Arzneimittel, und Xarelto, ein bekanntes Antikoagulans. Bayer ist auch in der Krebsforschung, Kardiologie, Ophthalmologie, Frauenheilkunde und anderen therapeutischen Bereichen tätig.

Der Bereich Consumer Health von Bayer konzentriert sich auf Over-the-Counter (OTC)-Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und Produkte für die Selbstmedikation. Hierzu gehören bekannte Marken wie Bepanthen, Canesten, Dr. Scholl's und Coppertone.

Der Bereich Crop Science von Bayer ist ein führender Anbieter von Pflanzenschutzmitteln, Saatgut und Lösungen für die Landwirtschaft. Bayer ist bekannt für seine Technologien im Bereich der Pflanzenzüchtung und hat auch Produkte für den Gartenbau und professionelle Anwendungen entwickelt.

Charttechnischer Status quo: Seit Dezember 2018 extrem volatile Verlaufsphase, die bisher als ein riesiger Bodenbildungsprozess interpretiert werden kann. Allerdings zeigt der Verlauf der Bodenbildung jederzeit doch die Bereitschaft, diesen Bodenbildungsprozess abzubrechen. Als aktiver Anleger macht es meiner Meinung nach mehr Sinn, gut ansagbare mittelfristige Trends innerhalb es großen Bodenbildungsprozesses zu handeln. Der Kursverlauf seit Anfang 2023 zeigt eine bullische Signalkonstellation: Impulsive Aufwärtsbewegung + anschließendes Trendfortsetzungsfraktal. Projektionsziele nach oben liegen bei 66 un später 74 EUR.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

Bayer AG 2v

Bayer AG 2v2

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)