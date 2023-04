DAX: Index mit frischem Monatshoch

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte im Freitagshandel ein frisches Jahreshoch, allerdings nur wenige Punkte oberhalb der Vorgängerhochs. Sukzessive schraubt sich das Barometer weiter in die Höhe und wird unter anderem von soliden Zahlen von US-Banken getragen.

Ein Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs von 15.841 Punkten dürfte dem Barometer das favorisierte Kurspotenzial an 15.899 Punkte verschaffen, darüber wäre ein Anstieg an 15.947 Zähler zu erwarten.

Ein kurzfristig bärisches Szenario stellt sich dagegen erst unterhalb von 15.600 Punkten ein, dies wäre dann mit Abschlägen auf 15.342 Punkte verbunden. Dieser Fall scheint aber derzeit aber nicht anzustehen, trotz der zahlreichen und offen stehenden Kurslücken.

Erste Wirtschaftsdaten stehen heute erst ab 10:00 Uhr mit Italiens endgültigen Verbraucherpreise aus März an, erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Empire State Manufacturing Index per April dazu. Erst am späten Nachmittag werden Zahlen zum US-Häusermarkt vorgetragen.