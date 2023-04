EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Porsche liefert im ersten Quartal 80.767 Fahrzeuge aus

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Porsche liefert im ersten Quartal 80.767 Fahrzeuge aus Wachstum von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Plus in allen Vertriebsregionen Starker Start ins Jahr 2023: Porsche hat im ersten Quartal weltweit 80.767 Fahrzeuge an Kunden übergeben – so viele wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 18 Prozent. Stuttgart. Porsche ist mit einem Auslieferungswachstum von 18 Prozent in sein Jubiläumsjahr gestartet. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 konnte der Sportwagenhersteller weltweit 80.767 Fahrzeuge an Kunden übergeben. „Wir freuen uns über dieses großartige Ergebnis. Es ist ein Beleg für die hohe Nachfrage nach unseren Produkten und die Stärke unserer Marke“, sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG. „Besonders erfreulich ist, dass wir in allen Vertriebsregionen zulegen konnten – trotz der weiterhin volatilen wirtschaftlichen Lage und einer eingeschränkten Teileverfügbarkeit.“ China und Nordamerika mit deutlichem Plus gegenüber Vorjahr In Europa konnte Porsche mit 18.420 ausgelieferten Fahrzeugen im ersten Quartal ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 erzielen. Auch im Heimatmarkt Deutschland stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge: 8.247 Einheiten bedeuten ein Plus von 19 Prozent. In China, dem größten Einzelmarkt für Porsche, lieferte der Sportwagenhersteller von Januar bis März 21.365 Fahrzeuge aus, ein Plus von 21 Prozent. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass sich das Land weiter von den pandemiebedingten Auswirkungen erholt. In Nordamerika lieferte Porsche 19.651 Fahrzeuge an seine Kunden aus, ein Plus von 30 Prozent. In den Übersee- und Wachstumsmärkten wurden 13.084 Fahrzeuge an Kunden übergeben, das entspricht einem Zuwachs von 5 Prozent. SUVs weiterhin besonders beliebt Hoch im Kurs stehen bei den Porsche-Kunden weiterhin die SUV-Modelle: Der Porsche Macan wurde an 23.880 Kunden ausgeliefert (+30 Prozent). Der Cayenne kam auf 23.387 Auslieferungen (+23 Prozent). Auch die Sportwagen-ikone 911 ist bei den Kunden unverändert beliebt: Der Elfer wurde weltweit 11.063 Mal ausgeliefert (+19 Prozent). Vom Typ Panamera gingen 8.479 Fahrzeuge in Kundenhand über (+10 Prozent). Den vollelektrischen Taycan haben im ersten Quartal 9.152 Kunden in Empfang genommen (-3 Prozent). Grund für diesen Rückgang sind weiterhin bestehende Lieferengpässe in der Zulieferindustrie, die den Elektrosportwagen besonders treffen. Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman kamen auf 4.806 Auslieferungen (+6 Prozent). „Unser Fokus liegt auf wertorientiertem Wachstum. Dabei verfolgen wir das Ziel, immer ein Fahrzeug weniger zu produzieren, als der Markt nachfragt“, sagt Detlev von Platen. „Der gute Start stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Gleichzeitig bleiben wir in einem unverändert herausfordernden Umfeld wachsam und flexibel.“ Porsche AG Auslieferungen Januar – März 2022 2023 Differenz Weltweit 68.426 80.767 +18% Deutschland 6.925 8.247 +19% Nordamerika 15.167 19.651 +30% China 17.685 21.365 +21% Europa (ohne Deutschland) 16.186 18.420 +14% Übersee und Wachstumsmärkte 12.463 13.084 +5% IR Kontakt:



