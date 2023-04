Silber - Der ganz große Befreiungsschlag

Der Silberpreis hat zuletzt ein ganz entscheidendes Barrierenbündel übersprungen, auf welches wir an dieser Stelle immer wieder hingewiesen hatten. Gemeint ist die Kombination aus einem Ichimoku-Widerstand und dem Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 24,17 USD). Dank dieses Befreiungsschlags kann der gesamte Kursverlauf der letzten zwei Jahre letztlich als eine trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Die „bullishe“ Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters signalisiert nun, dass der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend wieder an Dynamik gewinnt. Das Risiko eines Fehlausbruchs wird dabei durch diverse Indikatoren reduziert. Hervorheben möchten wir das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD sowie die Relative Stärke nach Levy, die wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 notiert. Langfristig hält die o. g. Flaggenformation ein kalkulatorisches Kursziel von 36 EUR bereit. Auf dem Weg in diese Region definieren die Tiefs von 2011/12 bei gut 26 USD sowie die Verlaufshochs von 2020/21 bei 30 USD wichtige Etappenziele. Um die aktuelle Ausbruchssituation nicht zu gefährden, sollte das Edelmetall in Zukunft nicht mehr unter die 38-Monats-Linie (akt. bei 22,78 USD) zurückfallen.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

