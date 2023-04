Billigflieger Easyjet hebt Gewinnprognose erneut an

LUTON (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Flugtickets stimmt den britischen Billigflieger Easyjet zuversichtlicher. Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September dürfte der bereinigte Vorsteuergewinn die von Analysten erwarteten 260 Millionen britischen Pfund (294 Mio Euro) übertreffen, teilte die Rivalin von Europas größtem Billigflieger Ryanair am Dienstag in Luton bei London mit. Damit legt Easyjet-Chef Johan Lundgren die Latte bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr höher: "Wir sehen eine anhaltend starke Buchungsdynamik für den Sommer, da Kunden ihre Ausgaben für Reisen priorisieren." Für die wichtigsten Reisemonate Juli bis September will Easyjet ähnlich viele Flüge anbieten wie vor der Corona-Pandemie im Sommer 2019.

Im abgelaufenen Quartal bis Ende März zählte Easyjet gut 15,6 Millionen Passagiere und damit 35 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, als die Corona-Pandemie das Geschäft noch stärker belastet hatte. Die Auslastung der Maschinen verbesserte sich von 78 auf 88 Prozent.

Im gesamten Winterhalbjahr von Oktober bis März sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 80 Prozent auf 2,7 Milliarden Pfund nach oben.

Dabei konnte die Gesellschaft ihr saisontypisches Minus verringern: Der um Sonderposten bereinigte Vorsteuerverlust dürfte zwischen 405 und 425 Millionen Pfund liegen, hieß es. Ein Jahr zuvor hatte Easyjet noch ein Minus von 545 Millionen Pfund eingeflogen. Fluggesellschaften schreiben im Winter in der Regel rote Zahlen. Ihre Gewinne fliegen sie in der Hauptreisezeit im Sommer ein./stw/nas/mis