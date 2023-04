Citigroup: Swing-Trader willkommen

Die Citigroup hat im ersten Quartal ihr Nettoergebnis um 7 Prozent auf 4,6 Mrd. ZS-Dollar verbessert, je Anteilsschein wurden dadurch 2,19 US-Dollar verdient. Aber auch beim Umsatz legte die Bank mit 21,40 Mrd. US-Dollar zu, was ebenfalls über dem Analystenkonsens von 1,70 Dollar bzw. 20,05 Mrd. Dollar lag.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit Sommer letzten Jahres zeigt aber eine anhaltende Seitwärtsspanne zwischen 40,01 und grob 53,23 US-Dollar. Zwar hält sich das Papier nun wieder über einem mittelfristigen Abwärtstrend auf, ein Ansturm auf die Aktie blieb bisher allerdings aus, womit erst die laufende Schiebephase aufgelöst werden müsste, damit wieder mit erhöhter Wahrscheinlichkeit konsistente Signale aufkommen.

Abwarten

Kurzfristig kommen nur Swing-Trader auf ihre Kosten, oberhalb der Hürde von rund 50,00 US-Dollar wäre ein Anstieg an 51,69 und schließlich die aktuellen Jahreshochs um 53,23 US-Dollar denkbar. Gerät dagegen der 50-Wochwen-Durchschnitt bei 48,06 US-Dollar erneut unter Druck, müssten sich Anleger auf Abschläge in den Bereich von 45,39 und darunter sogar auf 43,02 US-Dollar einstellen. So viel zum kurzfristigen verlauf der Citigroup-Aktie. Um eine nachhaltige Trendwende zu schaffen, sollten erst die aktuellen Jahreshochs überwunden werden, Zugewinne an rund 60,00 und 64 US-Dollar würden dann auf Sicht der nächsten Monate möglich.