DAX: Zahlreiche Widerstände

Der Deutsche Aktienindex DAX erreichte zu Wochenbeginn noch ein frisches Jahreshoch bei 15.903 Punkten, musste sich aber dem späteren Abwärtsdruck geschlagen geben und fiel in die Verlustzone. Seit einigen Tagen zeichnet sich hierbei sogar eine mögliche Konsolidierung ab, die nach Auflösung eines bärischen Keils starten dürfte.

Anzeichen für ein derartiges Szenario ergeben sich dabei bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 15.750 Punkten, als Erstes dürfte dann der 50-Tage-Durchschnitt bei 15.659 Punkten angesteuert werden, darunter das Unterstützungsniveau um 15.600 Zählern. Da allerdings noch einige Kurslücken offen stehen, könnte die Auflösung des Keils sogar auf 15.342 Punkte abwärts reichen.

Auf der Oberseite haben die Widerstände enorm zugenommen, darunter das aktuelle Jahreshoch bei 15.103 Punkten, darüber der Bereich um 15.947 Punkten. Außerdem grenzt noch eine seit Anfang Februar bestehende Trendlinie einen weiteren Anstieg des Leitbarometers ein.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum BIP Q1, Anlageinvestitionen, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze aus März vorgelegt. Italiens Handelsbilanzsaldo per Februar steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, um 11:00 Uhr wird der ZEW-Konjunkturindex per April Deutschlands erwartet.

Zeitgleich werden auch die Konjunkturerwartungen für die Eurozone vorgelegt. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu Baugenehmigungen und Baubeginnen aus März (annualisiert) dazu, um 14:55 Uhr stehen die Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche auf der Agenda.