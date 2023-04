EQS-Adhoc: Ekotechnika AG: Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023

EQS-Ad-hoc: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Prognose

Ekotechnika AG: Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023



18.04.2023 / 18:11 CET/CEST

Ekotechnika AG: Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 Walldorf, 18. April 2023 – Die Ekotechnika AG (Primärmarkt Börse Düsseldorf; ISIN: DE000A161234) nimmt ihre am 14. Oktober 2022 veröffentlichte Prognose für das laufende, am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr 2022/2023 zurück. Die Gründe hierfür sind ein signifikanter Einbruch der Nachfrage von Seiten russischer Landwirte nach Neumaschinen aufgrund verschiedener wirtschaftlicher Einflüsse sowie die fortbestehenden erheblichen Unwägbarkeiten im Hinblick auf die Lieferbedingungen von Ersatzteilen infolge des Russland-Ukraine-Konflikts. Die sich daraus ergebenden Effekte für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Ekotechnika AG für das Geschäftsjahr 2022/2023 sind derzeit nicht verlässlich vorhersehbar. Dies gilt insbesondere auch angesichts der bestehenden großen Unsicherheiten in Bezug auf die Währungseinflüsse, die weiterhin durch eine hohe Volatilität des Rubelkurses geprägt sind. Den ursprünglich prognostizierten Umsatz für das Geschäftsjahr 2022/2023 in Höhe von EUR 230 Mio. und das bislang prognostizierte operative Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 24 Mio. wird die Ekotechnika-Gruppe aus heutiger Sicht erheblich verfehlen.





