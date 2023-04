EQS-News: PERFORMANCE ONE AG: E-Mental-Health-Plattform couch:now mit nächster Entwicklungsstufe

EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Kooperation

Performance One AG: E-Mental-Health-Plattform couch:now mit nächster Entwicklungsstufe Erste Kooperation mit Krankenkasse geschlossen

KI-Update erhöht die Personalisierung des Angebots der digitalen Selbsthilfeplattform Mannheim, 18. April 2023 – couch:now, die KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, kooperiert ab sofort mit der Krankenkasse vivida bkk. Die erste direkte Zusammenarbeit mit einer gesetzlichen Krankenkasse ist ein wichtiger Meilenstein für couch:now, um das eigene Angebot noch schneller und umfangreicher für viele Menschen nutzbar zu machen. Weitere Kooperationen mit Krankenkassen und auch Unternehmen, welche ihre betriebliche Gesundheitsförderung erweitern wollen, sollen folgen. couch:now ist ein Projekt der E-Health Evolutions GmbH, an der die Performance One AG mit 75 % beteiligt ist. Bereits heute nutzen über 2.500 Kunden die Online-Plattform zur psychologischen Selbsthilfe. Das Angebot umfasst Hilfen bei Erschöpfung oder Burnout, bei Einsamkeit oder Traurigkeit und bei Beziehungsproblemen. Für die drei Themen hat couch:now jeweils führende Psychologen gewonnen. Die Kunden können zu jedem Problemfeld insgesamt über 70 Videobausteine der verschiedenen Experten abrufen. Die Online-Plattform verfügt bereits seit dem Start 2021 über eine KI-gestützte Überprüfung der Nutzerführung. Das durch die couch:now-Experten entwickelte Vorschlagswesen wird dabei durch KI-Elemente per Simulation durchgängig getestet, wodurch auch große Datenmengen im Kontext erhoben und strukturiert wurden. Ab Ende Mai verbessern dann drei parallel arbeitende KI-Systeme für jeden Nutzer das auf die individuellen Bedürfnisse passgenau zugeschnittene Angebot – hierbei kommen Methoden des Natural Language Processing sowie neuronale Netze zum Einsatz. Weiterhin wurde bereits Anfang April ein umfangreiches Facelift für die couch:now-Programme umgesetzt. Grundlage der vielfältigen Maßnahmen waren umfassende Auswertungen der bislang eingesetzten Algorithmen und anderer Nutzerdaten. Die verbesserte Nutzerfreundlichkeit wird neben den umgesetzten UX-Maßnahmen hinsichtlich Look and Feel der Programme vor allem auch durch eine nochmals deutlich erhöhte Mobile-Fähigkeit erzielt. Die Nutzer profitieren bei der psychologische Online-Selbsthilfe von mehreren Vorteilen zugleich: Sofortige Verfügbarkeit: Die Hilfsangebote stehen sofort online bereit. Dagegen müssen Patienten bei Psychologen oftmals beträchtliche Wartezeiten in Kauf nehmen.

Kostengünstig: Die Leistungen von couch:now können die Nutzer für 159 Euro unbegrenzt abrufen. Alternativ ist auch eine monatliche Nutzung für 19 Euro möglich.

Expertenwissen: couch:now erschließt den Nutzern das Wissen führender Experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark in einem Leistungspaket

