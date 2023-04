BASLER - Aktie hängt am seidenden Faden

Basler AG - WKN: 510200 - ISIN: DE0005102008 - Kurs: 21,900 € (XETRA)

Das Fazit der Besprechung der Basler-Aktie Ende Januar lautete: "Fundamental ist die Aktie von Basler weiter extrem teuer bewertet. Nach dem guten Lauf würde ich die Jahreszahlen und die Prognose 2023 bzw. die Reaktion darauf für Neupositionierungen abwarten." Keine drei Monate später steht die Aktie 40 % tiefer. Das hat auch mich überrascht, zeigt aber, dass man selbst bei intakten charttechnischen Mustern zunehmend aufpassen sollte, wenn die Bewertungen aus dem Ruder laufen. Über die enttäuschende Jahresprognose 2023 hat mein Kollege Sascha Gebhard berichtet.

Was ist das Interessante an diesem konkreten Beispiel, aus dem man lernen kann? Man würde nun erwarten, dass die Aktie nach einem Kurssturz von 40 % günstiger bewertet ist als noch im Januar. Das stimmt aber nur zum Teil. Auf Basis der 2024er-Schätzung ist das KGV tatsächlich von 46 auf 26 gesunken. Auf Basis der Schätzung für 2023 beträgt das KGV aber immer noch 44. Davor lag es bei 49. Analysten waren viel zu optimistisch unterwegs und mussten ihre Prognosen zusammenstreichen. Wenn aber eine Aktie selbst auf Basis positiver Prognosen teuer ist, hat man in diesem Fall gleich ein doppeltes Problem. Zumal auch eine schnelle Erholung für das Jahr 2024, wie es der Konsens aktuell vorsieht, alles andere als sicher ist.

Natürlich kann es einen solchen Anpassungseffekt auch im positiven Sinne geben. Das Beispiel SMA Solar hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass deutliche Prognoseanpassungen auch der Aktie immer weiteren fundamentalen Spielraum einräumen können.

Es drohen neue Tiefs

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Basler-Aktie kurz vor dem charttechnischen Abgrund. Ein Bruch der Unterstützung bei 21,65 EUR könnte den Weg in Richtung 19,53 EUR freimachen. Mittelfristig wären sogar Kurse um 16 EUR vorstellbar. Erholungen treffen im Bereich von 25,90 EUR auf einen Widerstand.

Fazit: Fundamental hat das Unternehmen Basler Schwierigkeiten, charttechnisch hat die Aktie von Basler Probleme. Der Cocktail dürfte erst einmal keinem Anleger schmecken. Weitere Tiefs im Jahr 2023 sollten nicht überraschen.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 272,20 263,14 309,65 Ergebnis je Aktie in EUR 0,71 0,49 0,83 Gewinnwachstum -30,99 % 69,39 % KGV 31 44 26 KUV 2,4 2,5 2,1 PEG neg. 0,4 Dividende je Aktie in EUR 0,14 0,12 0,18 Dividendenrendite 0,64 % 0,55 % 0,83 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Basler-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)