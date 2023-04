EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Expansion

IGP Advantag AG:



19.04.2023 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IGP Advantag AG: Start des Energie-Effizienz-Konzepts, hohe Nachfrage im Gesundheitssektor nach Lösungen zur Klimaneutralität. Berlin, 19.04.2023. Mit Gründung der IGP Green Solutions GmbH bietet die IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) das Ende 2022 vorgestellte Energie-Effizienz-Konzept (EEK), welches nachhaltige Energiekonzepte inklusive Planung, Umsetzung und Finanzierung umfasst, nun aus einer Hand an. Beim EEK arbeiten die Konzerngesellschaften IGP Projekt GmbH, IGP Ingenieur GmbH, Advantag Services GmbH und Auximio AG unter dem koordinierenden Dach der IGP Green Solutions GmbH eng mit spezialisierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, um individuell zugeschnittene Lösungsansätze zur ökologischen, energetischen und technischen Optimierung von Gebäuden und Betriebsabläufen anzubieten. Die höhere Effizienz ist ein wichtiger Schritt, um auf den Einsatz fossiler Energieträger zu verzichten. Da Brennstoffe in den nächsten Jahren durch die gesetzlich vorgegebenen Mindestpreise für CO 2 -Zertifikate teuer bleiben dürften, finanziert sich das EEK oft innerhalb kurzer Fristen von selbst. Zudem hilft das Konzept, den Wert der Immobilie zu sichern, denn bis 2045 soll der gesamte Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral sein. Auch aus Sicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz bietet die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden hierbei das größte Potenzial und sollte mit höchster Priorität behandelt werden. IGP Green Solutions stellt aktuell eine hohe Nachfrage aus dem Gesundheitssektor fest, der weltweit für rund 5 % der jährlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Bei den Betreibern großer Krankenhäuser und Pflegeimmobilien stehen dabei besonders Photovoltaikkonzepte und die Vorbereitung auf die Nutzung von Wasserstoff im Vordergrund des Interesses.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft ( https://www.igp.green/ ). ÜBER IGP ADVANTAG Die in Berlin ansässige IGP Advantag (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). 1998 gegründet, verfügt die IGP Gruppe über langjährige Erfahrung und ein Netz von mehr als 400 hochqualifizierten Mitarbeitern und Partnern an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland. Gegliedert sind die Geschäftsaktivitäten in die vier Säulen Initiate, Manage, Sustain und Invest. Dabei umfasst der Bereich Initiate die Identifikation, Entwicklung sowie Planung von Immobilienprojekten auch vor dem Hintergrund planungs- und baurechtlicher Sondersituationen. Die Säule Manage beinhaltet die Generalplanung, Projektsteuerung, Durchführung und Bauleitung einschließlich der Objekt- und Bauüberwachung unter Verwendung modernster digitaler Prozesse und der eigenen BIM-Anwendung [überbau]. Um das umfassende und wissensgetriebene Geschäftsmodell weiter auszubauen und sich zusätzliche Expertise zu sichern, erfolgt im Rahmen der Invest-Strategie die gezielte Beteiligung an baunahen innovativen Dienstleistungsunternehmen, darunter namhafte Architektur- und Sachverständigenbüros, aber auch Experten für Transformations- und Prozessoptimierung, Fördermittel sowie Softwareexperten mit eigener BIM-Software. Die Säule Sustain mit dem Schwerpunkt auf Klimaschutz, Green Building und Emissionshandel ergänzt das Geschäftsmodell um weitere zukunftsweisende Unternehmensbereiche. Insgesamt adressiert das Unternehmen mit seinem Portfolio langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag AG dar. Eine die Aktien der IGP Advantag AG betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, die unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden sind.

PRESSEKONTAKT IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 61

10117 Berlin Tel.: +49 (0) 30 20 45 80 - 200

Mail: aktie@igp-advantag.ag

19.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com