NASDAQ 100: Investoren trauen dem Braten nicht!

Kurzfristig verunsicherte FED-Mitglied James Bullard am Dienstagnachmittag die Anlegerwelt, er fordert höhere Zinsen, als von der Mehrheit der Marktteilnehmer in der nächsten Zinssitzung am 3. Mai erwartet werden. Technisch ist das Aufwärtspotenzial beim US-Technologieindex ohnehin begrenzt, was sich durch die jüngsten Abschläge auch bestätigt.

Zwar läuft noch immer seit Mitte Oktober letzten Jahres und einem Verlaufstief von 10.440 Punkten eine intakte Aufwärtsbewegung beim NASDAQ 100 Index ab, dieser erreicht im Zuge der sehr breiten Erholungsbewegung Anfang April einen Höchststand von 13.204 Punkten in diesem Jahr, welcher knapp oberhalb der oberen Trendbegrenzung etabliert wurde.

Genau an dieser Stelle wurde das Barometer allerdings zurückgeworfen, ein Ausbruch blieb dem Index verwehrt. Dies könnte unterhalb der Kursmarke von 12.833 Punkten weitere Abschläge nach sich ziehen, denkbar wären Verluste auf 12.734 und darunter in den Bereich von 12.517 Punkten. Im Idealfall wird noch ein Mal der EMA 200 bei 12.113 Punkten angesteuert.

Ein bullisches Szenario mit frischen Jahreshochs lässt sich zu dem jetzigen Zeitpunkt kaum ableiten, da das Barometer so ziemlich alle kurzzeitig erreichbaren Ziele auf der Oberseite abgearbeitet hat. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Wochenschlusskurses oberhalb von 13.200 Punkten könnte aber der Bereich von 13.660 Zählern in Angriff genommen werden.