EQS-News: ad pepper media International N.V.: Webgains startet neue KI-gestützte Publisher Plattform – Intelligente Verbindungen & höhere Umsätze

ad pepper media International N.V.: Webgains startet neue KI-gestützte Publisher Plattform – Intelligente Verbindungen & höhere Umsätze



20.04.2023 / 14:15 CET/CEST

Nürnberg/Amsterdam, 20. April 2023 – Das international führende Affiliate Marketing-Netzwerk Webgains, ein Unternehmen der ad pepper Group, stellt seine neueste Innovation vor: die Smart Publisher Platform. Publisher können dank der neuen Plattform ihre Umsätze aus dem Affilate Marketing steigern, und zwar schneller und einfacher als jemals zuvor. Die auf künstlicher Intelligenz (KI) gestützte Plattform zeichnet sich durch ein neues User Interface und eine hochmoderne API-Datenschnittstelle für eine schnelle Authentifizierung aus.



Die intelligente und visuell beeindruckende neue Smart Publisher Platform liefert Lösungen, die den Anforderungen moderner Publisher gerecht werden und bietet Zugang zu Echtzeit-Analysen, Ad Promotion sowie dem KI-gestützten Product Discovery Tool von Webgains.



Basierend auf KI und maschinellem Lernen ermöglicht es die neue Plattform, Publishern im Webgains-Netzwerk die richtigen Produkte für ihre Kampagnen zu finden. So werden passende Verbindungen zu den Advertisern geschaffen und die Umsätze gesteigert.



„Kontinuierliches Wachstum und zukunftsfähige Innovationen stehen bei uns an erster Stelle, denn nur so werden wir den sich ändernden Anforderungen unseres globalen Netzwerks gerecht. Wir freuen uns sehr, heute unsere neue Smart Publisher Platform vorzustellen, die eine Steigerung der Affiliate Marketing-Umsätze unterstützt und die zudem durch ein intelligentes und visuell sehr klares Design hervorsticht“, sagt Dr. Jens Körner, CEO von ad pepper media International N.V.

