Hawesko gibt Dividende bekannt

Die Hamburger Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (ISIN: DE0006042708) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,90 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit bleibt die Dividende unverändert. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre neben der regulären Dividende (1,90 Euro) zusätzlich noch eine Sonderdividende von 0,60 Euro.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 42,40 Euro und unter Zugrundelegung der geplanten Dividende von 1,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,48 Prozent. Hawesko will damit das 25. Jahr nach dem Börsengang 1998 eine Dividende ausschütten. Die Hauptversammlung wird am 12. Juni 2023 stattfinden.

Im Geschäftsjahr 2022 lag der Konzernumsatz mit 671,5 Mio. Euro 1,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau (680,5 Mio. Euro). Dies entsprach einem Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorpandemieniveau von 2019. Das Konzern-EBIT lag bei 39,1 Mio. Euro (Vorjahr: 53,1 Mio. Euro) und die EBIT-Marge bei 5,8 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent). Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern und dem Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter betrug 25,6 Mio. Euro (Vorjahr: 33,6 Mio. Euro). Dies entspricht 2,85 Euro pro Aktie (Vorjahr: 3,74 Euro).

Im ersten Quartal 2023 liegt Hawesko nach vorläufigen Ergebnissen beim Umsatz mit rund 153 Mio. Euro 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau (149,5 Mio. Euro). Das operative EBIT wird mit rund 5,5 Mio. Euro hinter dem Vorjahreswert (7,3 Mio. Euro) zurückbleiben, wobei ein Aufholen der Profitabilität im Jahresverlauf erwartet wird.

Der Börsengang von Hawesko erfolgte im Mai 1998. Der Konzern ist ein Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern über verschiedene Vertriebskanäle wie Jacques‘ Wein-Depot und beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter. Größter Aktionär von Hawesko ist die Tocos Beteiligungs GmbH mit 72,6 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de